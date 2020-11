Lehečka na Krétě postoupil do finále, druhý titul ale nezískal

ITF M15 HERÁKLION - Jiří Lehečka na turnaji ITF M15 na tvrdém povrchu v řeckém Heráklionu porazil 6-2 6-4 Brazilce Mateuse Alvese a počtvrté v kariéře postoupil do finále. Druhý titul ale 19letý Čech nevybojoval, ještě dnes odpoledne ve finále prohrál s Bulharem Adrianem Andreevem.

Jiří Lehečka v září získal první titul z turnaje ITF, když triumfoval na domácí antuce v Praze na Žižkově. Pak ale skončil na čtyřech z pěti akcí hned po svém úvodním vystoupení, navíc poslední dva těsné zápasy prohrál v tie-breaku rozhodujícího setu.



Zpět na vítěznou vlnu se dostal tento týden na tvrdém povrchu v řeckém Heráklinu, kde se po čtyřech výhrách prodral počtvrté v kariéře do finále podniku Futures.



19letý Čech na Krétě porazil Američana s českými kořeny Tobyho Kodata, Japonce Sho Shimabukura, Němce Lucase Gercha a v dnešním semifinále si poradil bez ztráty podání 6-2 6-4 s brazilským vrstevníkem Mateusem Alvesem.



Lehečka sice spáchal pět dvojchyb, ale dokázal odvrátit všechny čtyři brejkboly. V závěru proměnil až třetí mečbol, když po dvou nezdarech v dlouhých výměnách zápas ukončil přímým bodem z podání.



Po pár hodinách odpočinku aktuálně 11. nejlepší teenager ve světovém žebříčku Lehečka nastoupil do boje o druhý titul a první z tvrdého povrchu, ale poslední krok udělat nedokázal. S Bulharem Adrianem Andreevem prohrál 3-6 4-6.



V Heráklionu hrály také ženy a do finále postoupila sedmnáctiletá Češka Darja Viďmanová. Rovněž ona ale na titul nedosáhla.