Lehečka o možné spolupráci s Berdychem: Žádné papíry na stole nemáme. Uvidíme, co bude dál

Jiří Lehečka znovu podobně jako v Dubaji trénuje pod dohledem jednoho z nejúspěšnějších českých tenistů v historii Tomáše Berdycha. Sedmatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí by se v budoucnu mohl stát plnohodnotným členem týmu našeho nejlepšího zástupce v žebříčku ATP, zatím ale žádnou spolupráci podepsanou nemají. "Žádné papíry na stole nemáme. Uvidíme, co bude dál," objasnil 21letý talent.

Lehečka se začal letos naplno prosazovat na nejvyšším okruhu, na Australian Open ukončil pětileté čekání na českého čtvrtfinalistu grandslamů a poté byl v Dauhá blízko svému premiérovému finále na turnajích ATP.

Na úvodní antukové Masters v Monte Carlu, které startuje v neděli, se podobně jako v Dubaji připravuje pod dohledem jednoho z nejlepších českých tenistů v historii Tomáše Berdycha. Znovu tak kolují spekulace o jejich možné spolupráci. Navíc si v Monackém knížectví zatrénoval s aktuální světovou jedničkou Novakem Djokovičem a určitě dostal další cenné rady, které rekordman v počtu grandslamových trofejí ochotně rozdává. Své o tom ví Jakub Menšík, další z českých mladých talentů.

"Žádné papíry na stole nemáme. Jen jsem ho požádal, jestli by se o mě nemohl postarat teď v Monte Carlu a absolvovat se mnou přípravu na antuku. K tomu byl Tomáš hodně otevřený a uvidíme, co bude dál, protože tohle bude naše první zkušenost na full time. Záleží na tom, jak se on bude cítit, jaký já z toho budu mít pocit. Pak se uvidí, jestli budeme něco plánovat dál. Necháváme to volně plynout a případně to můžeme dál řešit," řekl minulý týden Sportu a iSport.cz. Na hlavním trenérském postu stále zůstává Michal Navrátil.

Po společných chvílích strávených v Dubaji složil Berdych svému mladšímu krajanovi hned několik komplimentů. "Je velmi mladý. Z toho, co jsem viděl, tak má výborný přístup a moc dobře ví, co chce hrát. Navíc je ve vynikající kondici," řekl Berdych pro ATP Media. V jejich hře vidí spoustu podobností. "On sám to několikrát zmínil, takže pro mě je příjemné, že se inspiroval."

Žádné plány na případnou spolupráci neexistovaly ani tehdy, Berdycha zřejmě od plnohodnotného členství v týmu odrazuje hlavně cestování po turnajích. "Já jsem vždycky sázel na svůj instinkt a momentální pocit, uvidíme, jak se to vyvine. Zatím jsme se na ničem nedohodli, nemyslím si, že je to teď nutné. Jeho tým je dobrý a silný, vedou si dobře. Třeba ten správný moment ještě přijde, uvidíme," uvedl v Dubaji.