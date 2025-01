Lehečka ocenil výkon Djokoviče: Na jeho hru se připravit nedá, úvodní dva sety jsem mohl zahrát lépe

Jiří Lehečka (23) po dnešní osmifinálové porážce na Australian Open se Srbem Novakem Djokovičem (37) připustil, že by musel k vítězství předvést lepší výkon. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport litoval po porážce 3:6, 4:6, 6:7 ne zcela povedených prvních dvou setů. S úvodem sezony, během něhož vyhrál ještě turnaj v Brisbane, byl však spokojený.

"Musím říct, že pár věcí by se tam změnit muselo. Samozřejmě se to těžce hodnotí, protože když na druhé straně stojí Djokovič, tak to nikdy nebude jednoduchý zápas. Ale i přesto musím říct, že jsem se svým výkonem v prvních dvou setech nebyl úplně spokojený," řekl Lehečka.

Třiadvacetiletý tenista, který plnil roli nasazené čtyřiadvacítky, uvedl, že se mu hůře navazovalo na výkony z předchozích zápasů, kdy vyřadil Australana Li Tua či Francouze Huga Gastona a Benjamina Bonziho.

"Samozřejmě svou roli hrálo i to, že Djokovič byl o dost kvalitnější než předchozí soupeř. Míče, které jsem dostával předtím trochu více zadarmo, nebo jsem si z nich vytvářel jednodušší tlak, jsem nyní dostával zpět na základní čáru. Což pak pro mě bylo těžší ukorigovat," uvedl Lehečka.

Na hru hvězdného soupeře si český tenista začal zvykat až ve třetím setu, který dovedl do zkrácené hry. Tu ztratil 4:7. S Djokovičem prohrál i druhé vzájemné utkání. Vloni podlehl bývalé světové jedničce v United Cupu smíšených týmů.

"Na jeho hru se připravit a natrénovat nedá. Musí se to zažít. Pro mě už jsou to dva zápasy, kdy s tímhle mám zkušenost a budu se snažit to co nejdříve prolomit," podotkl Lehečka.

I přesto, že čelil držiteli rekordních 24 grandslamových titulů, šel do utkání s tím, že chce vyhrát. "Kdybych byl nastavený na to, že ten člověk je modla, tak tam ani nemusím chodit. Někteří lidé vám řeknou, že jsou to zbytečné silácké řeči, ale já s tím nesouhlasím. Myslím, že je to přirozené sebevědomí, které hráč musí mít, pokud někdy chce největší tenis hrát," uvedl mladoboleslavský rodák.

Sedmatřicetiletého Djokoviče ocenil v taktice i za daleké údery. "U všech ostatních tenistů cítím to, že když se mi povede úder, tak očekávám malinko kratší míč, že kterého bych mohl přejít trochu do tlaku a agresivního stylu hry. Ale s ním to neplatí. On je schopný tu délku úderu vytáhnout z jakékoliv pozice a to mi pak dělá problém s přechodem na síť. Je potřeba trochu víc riskovat a bohužel hlavně v prvním setu přicházelo víc chyb, než jsem si přál," popsal Lehečka.

Navzdory dnešní porážce je se začátkem sezony spokojený. Vedle osmifinálové účasti na Australian Open získal před dvěma týdny titul v Brisbane. "Spokojenost je na místě. To jsou výsledky, od kterých se dá dobře odpíchnout do sezony. Jsou to věci, které mi nikdo nevezme. Budu se z nich snažit poučit a vzít potřebné sebevědomí, aby se mi v průběhu roku hrálo lépe. Budu se snažit na ty výkony navázat," doplnil Lehečka.