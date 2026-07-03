Lehečka poslal soupeřům jasný vzkaz. Ve Wimbledonu našel svou největší zbraň a nahání hrůzu
Lehečka zvládl i své druhé vystoupení ve Wimbledonu bez ztráty setu a znovu ukázal, proč patří mezi nejnebezpečnější hráče na travnatém povrchu. Po překvapivě snadné výhře nad nebezpečným Australanem Alexeiem Popyrinem nezaváhal ani proti slovenskému kvalifikantovi Molčanovi. V utkání dominoval především na servisu, který soupeř jen těžko dokázal číst.
Český tenista nastřílel během tří setů hned 25 es a výrazně si tím usnadnil cestu za postupem do třetího kola. Právě servis se zatím ukazuje jako jeho největší zbraň na turnaji. Lehečka díky němu získává řadu snadných bodů a zároveň dostává soupeře pod neustálý tlak. Není tak divu, že si velmi pochvaloval svou přípravu před turnajem.
S tak velkým množství nechytatelných podání během tří setů patří Lehečka k nejlepším servismanům dosavadního průběhu turnaje. I to dokládá, jak vysokou úroveň jeho servis v úvodu turnaje má. Pokud se tento trend potvrdí, může být český tenista velmi nepříjemným soupeřem pro kohokoliv v následujících zápasech.
Ve třetím kole čeká 14. hráče světa dosud největší prověrka, přesto bude stále v roli favorita. Jeho dalším soupeřem bude nebezpečný Jaume Munar, se kterým na konci loňského roku snadno prohrál v Davis Cupu. Španěl na londýnské trávě zatím také neztratil ani set a vyřadil i favorizovaného Argentince Francisca Cerúndola.
V případném osmifinále by Lehečka mohl narazit na šampiona nedávného French Open a čerstvého grandslamového šampiona Alexandera Zvereva. Turnajová dvojka ale nejdříve musí přejít přes Marcose Girona. Wimbledon je pro Němce rozhodně nejslabším grandslamem a postup do čtvrtfinále tak rozhodně není pro českého tenistu s hrůzu nahánějícím servisem nic nemožného.
Lehečka vyřídil i Molčana, v All England Clubu stále neztratil ani set
Komentáře
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zajimave bylo letos sledovat Holandsko... destove obdobi... takova Montgomery dokazala soupnout nekolikrat hornim spinem z vymeny uder, ze se ani micek neodrazil a rovnou odkutalel... :-)))
Izzy a Kevin - tak to necham na jinych aby ti to napsali... uvidime jestli je jeste nekdo pamatuje...
Urcite mu servis pomaha.... to pomahal i Izzymu v pamatnem suchem obdobi, kdy se dostal do SF... a tam trhl s Kevinem slusny maraton v patem... jen se pak ve finale ukazalo jak na trave v tomto obdobi je return dulezity...
Jirka podle me muze hodne prekvapit... nebot letos jsou to jeho podminky... take hlavne kvuli returnu, kdy bude souper pod vetsim tlakem...
Ale uvidime... nejprve Munar... :-)
Bohuzel ja bych asi uvital tradicni anglicky dest, vetsi vlhko... ale to by muselo byt vydatne tak min. na den... jednak Wimbledon bez deste neni poradny Wimbl, ale hlavne kvuli Noskove :-D
první týden není těžké hrát "skvěle"