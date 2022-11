Lehečka v Miláně nezklamal a zajistil si postup do semifinále Turnaje mistrů do 21 let!

NEXT GEN ATP FINALS - Jiří Lehečka si v Miláně poradil i s druhým domácím zástupcem bez ztráty setu, Mattea Arnaldiho přehrál 4-3(5) 4-1 4-3(4) a zajistil si postup do zítřejších semifinálových bojů Turnaje mistrů do 21 let. O finále si první český účastník v historii této akce s největší pravděpodobností zahraje s vítězem druhé základní skupiny Dominicem Strickerem.