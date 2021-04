Letošní ročník turnaje ATP 500 v brazilském Riu de Janeiro byl definitivně zrušen

"Bojovali jsme do poslední chvíle, abychom mohli letos turnaj uspořádat, ale bohužel to není možné," řekl ředitel Rio Open Luiz Carvalho.

S Covidem-19 zemřelo v Brazílii více než 320.000 lidí, přičemž březen byl v tomto ohledu nejhorším měsícem od vypuknutí pandemie.

Příští ročník turnaje by se měl uskutečnit v únoru 2022. Loni získal titul Chilan Cristian Garín.

Due to the continued uncertainty surrounding the coronavirus pandemic, the Rio Open will not take place in 2021. The 8th edition of the biggest tennis tournament in South America will now be held in February 2022.