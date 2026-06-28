Likvidační trest Vondroušové? Je to ostuda. Celá ta organizace nás chce dostat

DNES, 18:30
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Dopingová kauza Markéty Vondroušové vyvolala v celém tenisovém světě nespočet reakcí. Na stranu české tenistky, která nakonec dostala čtyřletý trest, se postavila i její kolegyně Ajla Tomljanovicová. Australská hráčka chorvatského původu považuje celou situaci za ostudnou a pořádně zkritizovala Mezinárodní agenturu pro bezúhonnost tenisu (ITIA).
Profily hráčů
Tomljanovic Ajla
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová vyfasovala čtyřletý zákaz činnosti (© SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Vondroušovou navštívila komisařka loni v prosinci okolo osmé hodiny večerní, a to mimo stanovené hodinové okno. "Nebylo by mi příjemné, kdybych bydlela sama a někdo přišel takhle pozdě večer. Celkově můžu napočítat na prstech jedné ruky pozitivní zkušenosti s komisaři. Myslím si, že nás všichni chtějí dostat. Nejsou to milí lidé," uvedla Tomljanovicová pro britský deník The Guardian.

Wimbledonská šampionka Vondroušová tehdy kontrolu odmítla a nakonec za to dostala čtyřletý zákaz. "To, co se stalo Markétě, je celkem ostuda. Je vážně smutné, že v našem sportu existuje dvojí metr. Je to šílené."

Zpráva o trestu Vondroušové samozřejmě Tomljanovicové neunikla. Stejně jako celému tenisovému světu. "Viděla jsem to po zápase v Eastbourne a byla jsem velmi naštvaná. Tohle si nezaslouží."

Bývalá světová šestka Vondroušová má stále možnost se odvolat k Mezinárodnímu arbitrážnímu soudu (CAS). "Doufám, že to udělá. Snad jí trest zmírní, ale nikdy není dobré, když hned po prvním verdiktu dostanete čtyři roky. Celá ta organizace (ITIA) je hrozně namyšlená. Chtějí vás dostat, i když neděláte nic špatného."

Právníka Vondroušové krutý trest naštval

Pokud se Vondroušová neodvolá, případně neuspěje u CAS, bude se moct na kurty vrátit nejdříve 21. června 2030. Sokolovská rodačka dnes slaví 27. narozeniny, takže čtyřletý trest by mohl být pro její kariéru likvidační.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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r176
28.06.2026 19:44
Jako ono nikomu ještě nedošlo že svou hloupostí si vše zavinila jen ona sama?? Nebo pokus o to aby vypadala že ona ta nevinná a že celý svět ji vlastně ubližuje a nic neprovedla ?? Už je to trapný tyhle články o ničem.
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com
28.06.2026 19:56
aby Vondrouska nakonec jeste nevyhrala sportovce roku
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r176
28.06.2026 20:31
A ještě bych z toho udělal seroš na netflixu plny slz a bezpráví
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chlebavevaju
28.06.2026 19:26
Čeho je moc, toho je příliš. Za měsíc, dva si na nějakou Vondrousovou a její kauzu nevzpomene ani pes.
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r176
28.06.2026 19:45
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MARECEK7
28.06.2026 19:23
Za mě ,kdyby nebyla pod vlivem ,tak by vzorek odevzdala(asi nedomyslela co to může znamenat)
Stejně jako dřív se vyplatilo odmítnout, dechovou zkoušku na alkáč
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falcon_heavy
28.06.2026 19:24
Pod vlivem nebyla. Maximálně pod vlivem vlastní hlouposti...
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falcon_heavy
28.06.2026 18:38
A co konkrétně ta zlá ITIA udělala? Že vymáhá dodržování pravidel, která Markéta i Ajla dobře znají (že jo? ŽE JO?) a souhlasily s nimi? To si teda dovolila hodně.
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TheRoyalBlue
28.06.2026 19:00
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farr
28.06.2026 19:35
Nj a proto ITIA pošle naprosto nekompetentního člověka co to v životě nedělal,kor přijde za tmy mimo okno a vyhrožováním donutí právem rozčilenou hráčku podepsat neplatný zastaralý formulář. A pak na objednávku aby vykázali činnost odsoudí ji k tenisové smrti. Gratulka. Obhajuj je dál ty trubko...
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falcon_heavy
28.06.2026 19:36
A teď tu o Karkulce, ta je taky hezká.
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Alexandris
28.06.2026 19:57
Tak můžou mimo určené časové okno testovat (ale při soutěžích nebo bezprostředně před nebo po - jinak to nedává smysl)
Mezi těmito termíny jsou určitě daně maximální možné intervaly, Markéta byla zraněná, nemela žádnej důvod dospívat......atd (je tam plno nejasností a nepřipadá mi, že by ITIA měla zájem cokoliv vysvětlovat
Myslím, že psychické problémy mnoha tenistek nepramení jen z náročnosti tohoto sportu, tvrdé konkurence, přehnaných ambicí (rodičů), neustálého stresu (finance, cestování), ale i neprůhledných systému a vztahů v tenisovém zákulisí, o čem my vidíme občas jen vrcholek ledovce - když je nějaký problém
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Alexandris
28.06.2026 19:58
"dopovat", ne "dospívat"
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falcon_heavy
28.06.2026 20:23
Mimo časové okno mohou testovat kdykoliv. Že Markéta zrovna marodila neznamená, že má omluvenku.

Ze strany ITIA žádné nejasnosti, které by mohly mít nějaký vliv na celkové posouzení případu, nevidím.
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tenisman1233
28.06.2026 20:25
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