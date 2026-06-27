Právníka Vondroušové krutý trest naštval: Určitě by se měla odvolat, má velkou šanci
Byl to šok nejen pro Česko, ale vlastně pro takřka celý tenisový svět. Nicméně jsou tu i tací, kterým čtyřletý zákaz od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) přijde logický, protože odmítnout dopingový test znamená v podstatě to samé, jako mít pozitivní nález.
V tuto chvíli platí, že Vondroušová, která zítra oslaví 27. narozeniny, se může na kurty vrátit nejdříve 21. června 2030. "Nebudu se tajit tím, že jsem momentálně na ITIA naštvaný. Spíše ale kvůli tomu, s jakým ledovým klidem chtěli Markétě ukončit kariéru. Prostě prohlásili, že tohle je úmyslné odmítnutí, za to jsou čtyři roky a děkujeme za pozornost," uvedl Exner v rozhovoru pro iSport.
Hlavním problémem jsou dvě rozdílné etapy této dopingové kauzy. Na incident došlo loni v prosinci a Vondroušová nejprve komisařku vyfotila a na sociálních sítích ji poté zkritizovala. Komisařka totiž přišla na kontrolu mimo hodinové časové okno, což ale pravidla umožňují.
Letos se situace změnila a Vondroušová odmítnutí testu odůvodnila akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. I tak podle Exnera nerozhodl nezávislý tribunál správně. "Vnímám to tak, že ITIA i nezávislý tribunál daly přednost ochraně systému před zvážením specifického lidského příběhu," řekl.
Pověst Vondroušové je v troskách a její kariéra zřejmě skončila
Wimbledonská šampionka je verdiktem zdrcená a prohlásila, že zatím netuší, zda se bude odvolávat. Její právník Exner je ale spíš naštvaný a odvolání k Mezinárodnímu arbitrážnímu soudu by jí doporučil.
"Myslím si, že Markéta má o něco větší šanci na úspěch, pokud se rozhodne odvolat k CAS. Řekl jsem jí to hned a doporučím jí to znovu. Takovým likvidačním trestem, který si podle mě vůbec nezasloužila, by to skončit nemělo. Rozhodnutí bude samozřejmě na ní."
Pokud se Vondroušová odvolá, bude mít dva hlavní argumenty. Zaprvé stav svého duševního zdraví a zadruhé pochybení komisařky, která v podstatě přiznala, že se vůbec nelegitimovala a jednalo se o její první kontrolu, během níž hned několikrát pochybila.
Česká tenistka se zřejmě rozhodne brzy po vydání kompletního rozsudku, který poskytne ještě víc informací k danému případu.
Rozsáhlá zpověď Vondroušové
Komentáře
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Ale nejsem si jista, jak moc zákony (navíc se to asi bude lišit zem od země) dovolují záznam třeba v té počáteční fázi kontroly - to přece jen nejsou vynucovací bezpečnostní složky.
A taky... už vidím, jak se tenist(ka) vyčůrá, když si není jistý, že je záznam vypnut :/
1. Jednak co Marketa tvrdi ohledne jejiho dusevniho zdravi, to jsou veci, co ji asi nikdo neveri, ITIA se ji s tim vysmala a rekla ze to jsou vsechno lzi.
2. To ze se ta baba dopustila plno prohresku pri zacatku te kontroly, a to jsou veci, ktere ta baba podle Markety i jejiho pravnika na tom soudu potvrdila, ale ten soud k tomu nijak neprihlizel. Neverim ze by si ten pravnik nebo Marketa troufli v tomhle lhat, protoze by byli snadno usvedceni ze lzi kdyby to nebyla pravda.
3. Tvrzeni, ze jim Marketa musela podepsat ten formular, ktery byl chybny a uvadel 2 roky jako maximalni trest (protoze ta baba vylovila spatny formular z tasky z roku 2009). Tady taky neverim ze by si to vymyslela, protoze to lze snadno dolozit - jen at ITIA ukaze ten formular co ma podepsany.
A kameru by potrebovali na bod 2 a tam vlastne neni zadny spor, kdyz to ta baba sama priznala.
Naopak si myslim ze body 2 a 3 jsou zasadni. A ten tribunal ITIA k nim nijak neprihlizel. Nechtel pripustit jejich vlastni chybu. Takze bych se vykaslal na nejaky odvolani a sel bych rovnou k civilnimu soudu, tam bych pouzil to rizeni u ITIA, prisla baba, byla neprofesionalni, nedelala kroky, ktery delat mela, vydesila mne tim, neveril jsem ji ze je kontrolorka, jeste mne spatne informovala o delce trestu. Na zaklade techto veci, ktere zpusobila, se 4 roky nebudu schopnej zivit tenisem. Poskodila mne, chci nahradu prumerneho vydelku, spocitaneho rekneme za posledni 4 roky. A protoze baba je zamestnankyne ITIA, je za ni zodpovedna ITIA, ze ji nedala dostatecne skoleni, ze ji poslala na takovouhle misi samotnou, a pak se snazila veskera pochybeni zakamuflovat. To je to co na tomto pripadu vidim jako nejhorsi.
Vysledek: 4 roky ban zustane, konec kariery, 4 roky bude Markete ITIA platit jeji prumerny vydelek.
3. to snad nikdo nezpochybňuje, nicméně jde jen o nějakou formální chybu nemající na nic vliv. Nemluvě o tom, že dobrovolně si odsouhlasit dvouletý distanc není o nic méně ujeté než odsouhlasit si distanc čtyřletý.
Vzpomeňte si na Simonu Halep a myslím, že to bylo lepší hračka než Maky
Tak jaképak druhé ráno?
A proč rok stopku? To, proč se za odmítnutí testu dává větší trest než za pozitivní, se už vysvětlovalo 100x.
ITIA by se tedy měla omluvit:
Už se to víckrát, na mou duši. Co vy na to uličníci? Vraťte ten protokol a zapomeneme na to!
I kr.Plišková říká,že by méla dostat 2 roky,protože došlo k pochybení komisařky.
Nejsem nijak zaujatý a kromě toho, že je mi líto naší kvalitní hráčky je mi to celkem fuk.
Ale, pokud jde někdo na kontrolu a nelegitimuje se, pak by to měl schopný právník ztrhat. Na straně Maky je zas ten nešťastný podpis
Jedno je jisté - pokud na odvolání dojde, právníci si krásně namastí kapsy.
Maky možná sníží trest na ty dva roky, co podle některých byly v tom lejstru. Otázkou zůstává a zůstane, jestli Maky bude po trestu schopná konkurence, pokud se vůbec vrátí.