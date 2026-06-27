Právníka Vondroušové krutý trest naštval: Určitě by se měla odvolat, má velkou šanci

DNES, 14:00
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Markéta Vondroušová i její právník Jan Exner byli v šoku, když se dozvěděli verdikt kvůli odmítnutému dopingovému testu. Wimbledonská šampionka dostala čtyřletý zákaz a v tuto chvíli sama neví, zda se odvolá. Podle Exnera, který neskrýval naštvání, má ovšem česká tenistka se svým příběhem šanci na zmírnění trestu.
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová dostala čtyřletý trest (© KOJI WATANABE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Byl to šok nejen pro Česko, ale vlastně pro takřka celý tenisový svět. Nicméně jsou tu i tací, kterým čtyřletý zákaz od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) přijde logický, protože odmítnout dopingový test znamená v podstatě to samé, jako mít pozitivní nález.

V tuto chvíli platí, že Vondroušová, která zítra oslaví 27. narozeniny, se může na kurty vrátit nejdříve 21. června 2030. "Nebudu se tajit tím, že jsem momentálně na ITIA naštvaný. Spíše ale kvůli tomu, s jakým ledovým klidem chtěli Markétě ukončit kariéru. Prostě prohlásili, že tohle je úmyslné odmítnutí, za to jsou čtyři roky a děkujeme za pozornost," uvedl Exner v rozhovoru pro iSport.

Hlavním problémem jsou dvě rozdílné etapy této dopingové kauzy. Na incident došlo loni v prosinci a Vondroušová nejprve komisařku vyfotila a na sociálních sítích ji poté zkritizovala. Komisařka totiž přišla na kontrolu mimo hodinové časové okno, což ale pravidla umožňují.

Letos se situace změnila a Vondroušová odmítnutí testu odůvodnila akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. I tak podle Exnera nerozhodl nezávislý tribunál správně. "Vnímám to tak, že ITIA i nezávislý tribunál daly přednost ochraně systému před zvážením specifického lidského příběhu," řekl.

Pověst Vondroušové je v troskách a její kariéra zřejmě skončila

Wimbledonská šampionka je verdiktem zdrcená a prohlásila, že zatím netuší, zda se bude odvolávat. Její právník Exner je ale spíš naštvaný a odvolání k Mezinárodnímu arbitrážnímu soudu by jí doporučil.

"Myslím si, že Markéta má o něco větší šanci na úspěch, pokud se rozhodne odvolat k CAS. Řekl jsem jí to hned a doporučím jí to znovu. Takovým likvidačním trestem, který si podle mě vůbec nezasloužila, by to skončit nemělo. Rozhodnutí bude samozřejmě na ní."

Pokud se Vondroušová odvolá, bude mít dva hlavní argumenty. Zaprvé stav svého duševního zdraví a zadruhé pochybení komisařky, která v podstatě přiznala, že se vůbec nelegitimovala a jednalo se o její první kontrolu, během níž hned několikrát pochybila.

Česká tenistka se zřejmě rozhodne brzy po vydání kompletního rozsudku, který poskytne ještě víc informací k danému případu.

Rozsáhlá zpověď Vondroušové

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

19
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Blondie
27.06.2026 14:58
Bylo by ideální, kdyby k tomu byl záznam.
Ale nejsem si jista, jak moc zákony (navíc se to asi bude lišit zem od země) dovolují záznam třeba v té počáteční fázi kontroly - to přece jen nejsou vynucovací bezpečnostní složky.
A taky... už vidím, jak se tenist(ka) vyčůrá, když si není jistý, že je záznam vypnut :/
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Diabolique
27.06.2026 15:05
No, jsou tam tri veci:
1. Jednak co Marketa tvrdi ohledne jejiho dusevniho zdravi, to jsou veci, co ji asi nikdo neveri, ITIA se ji s tim vysmala a rekla ze to jsou vsechno lzi.
2. To ze se ta baba dopustila plno prohresku pri zacatku te kontroly, a to jsou veci, ktere ta baba podle Markety i jejiho pravnika na tom soudu potvrdila, ale ten soud k tomu nijak neprihlizel. Neverim ze by si ten pravnik nebo Marketa troufli v tomhle lhat, protoze by byli snadno usvedceni ze lzi kdyby to nebyla pravda.
3. Tvrzeni, ze jim Marketa musela podepsat ten formular, ktery byl chybny a uvadel 2 roky jako maximalni trest (protoze ta baba vylovila spatny formular z tasky z roku 2009). Tady taky neverim ze by si to vymyslela, protoze to lze snadno dolozit - jen at ITIA ukaze ten formular co ma podepsany.

A kameru by potrebovali na bod 2 a tam vlastne neni zadny spor, kdyz to ta baba sama priznala.
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Blondie
27.06.2026 15:29
Souhlas, bylo by fajn, kdyby Markéta bod 1 doložila. Ale mluví jen o obrovských omezeních života, nenašla jsem zmínku o tom, že by to řešila - medikací, nebo terapií. Pokud to neřešila, pak sorry jako. Jestli ty problémy má, ať je doloží léčbou a může se k nim přihlížet. Pokud je má a neřeší, proč by se k tomu přihlížet mělo?
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Diabolique
27.06.2026 16:55
Ja si myslim ze bod 1 je uplne pase, nesmyslnej zpusob obhajoby, zkusili to, nevyslo to, smula.
Naopak si myslim ze body 2 a 3 jsou zasadni. A ten tribunal ITIA k nim nijak neprihlizel. Nechtel pripustit jejich vlastni chybu. Takze bych se vykaslal na nejaky odvolani a sel bych rovnou k civilnimu soudu, tam bych pouzil to rizeni u ITIA, prisla baba, byla neprofesionalni, nedelala kroky, ktery delat mela, vydesila mne tim, neveril jsem ji ze je kontrolorka, jeste mne spatne informovala o delce trestu. Na zaklade techto veci, ktere zpusobila, se 4 roky nebudu schopnej zivit tenisem. Poskodila mne, chci nahradu prumerneho vydelku, spocitaneho rekneme za posledni 4 roky. A protoze baba je zamestnankyne ITIA, je za ni zodpovedna ITIA, ze ji nedala dostatecne skoleni, ze ji poslala na takovouhle misi samotnou, a pak se snazila veskera pochybeni zakamuflovat. To je to co na tomto pripadu vidim jako nejhorsi.

Vysledek: 4 roky ban zustane, konec kariery, 4 roky bude Markete ITIA platit jeji prumerny vydelek.
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falcon_heavy
27.06.2026 16:12
2. na mě to působí tak, že postup a jednání komisařky možná nesplnilo všechny formální požadavky, nicméně nejde o nic neobvyklého, když si na to Markéta "vzpomněla" až po čtvrt roce.

3. to snad nikdo nezpochybňuje, nicméně jde jen o nějakou formální chybu nemající na nic vliv. Nemluvě o tom, že dobrovolně si odsouhlasit dvouletý distanc není o nic méně ujeté než odsouhlasit si distanc čtyřletý.
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MARECEK7
27.06.2026 14:48
Bylo by strašně těžké se vrátit třeba i dvou letech bez tréninku a konfrontace
Vzpomeňte si na Simonu Halep a myslím, že to bylo lepší hračka než Maky
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Nata1
27.06.2026 14:30
Objevují se názory, že tento právník stojí za starou belu. Takže možná odvolat, ale s expertem na tuto problematiku ze zahraničí. CAS to možná sníží, ale pokud je pravda, že si v mnoha věcech Vondroušová protiřečí... No, uvidíme, až vyjde plný rozsudek. To bude zas 80+ stránek na pročtení na dlouhé večery...
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PatLa
27.06.2026 15:32
Pravnik je mozna prumerny, ale stale ji to bude stat kolem 5mil Kc. Meli ji napalit pokutu 1mil a rici, ze prijdou druhy den rano znovu ve trech lidech a kdyz se neda testovat, tak rok stopku. 4 roky je tenisove, jak strelit ji do hlavy. A stejne ji to snizi na 0,5 az 1 rok. Takze divadlo pro lidi a radoby poucene komentatory nestesti.
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Blondie
27.06.2026 15:46
Vždyť jsou látky, co z těla zmizí za pár hodin, ne?
Tak jaképak druhé ráno?
A proč rok stopku? To, proč se za odmítnutí testu dává větší trest než za pozitivní, se už vysvětlovalo 100x.
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Nata1
27.06.2026 16:22
Není to tak dávno, asi čtyři roky zpátky. Tenista Ivanov se odmítl testovat. Dostal čtyři roky. Akorát se to neřešilo, protože je no name. Čtyři roky jsou zkrátka standardní trest za odmítnutí testu. Tady nejde o sympatie či nesympatie k Vondroušové, to je prostě standard. Takže i když CAS něco třeba sníží, tak určitě ne na rok.
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MARECEK7
27.06.2026 14:28
Ono je celkem jedno jestli se odvolá nebo ne, hrát už stejně nebude
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 14:20
Nelegitimovala se = nelegitimní kontrola.
ITIA by se tedy měla omluvit:
Už se to víckrát, na mou duši. Co vy na to uličníci? Vraťte ten protokol a zapomeneme na to!
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tenisman1233
27.06.2026 14:22

I kr.Plišková říká,že by méla dostat 2 roky,protože došlo k pochybení komisařky.
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frenkie57
27.06.2026 14:46
Máňa z OPBH taky říkala, že to není směroplatné...
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MARECEK7
27.06.2026 14:49
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Mac
27.06.2026 14:55
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Diabolique
27.06.2026 14:49
Ona se legitimovala, ale ne tak jak mela. Tvrdila ze by se plne legitimovala u Markety v byte, protoze doklady mela hluboko ve sve cestovni tasce. Ale Marketa ji do bytu nepustila, takze se legitimovat nemohla. Bylo ji receno, ze se teda mela legitimovat na chodbe. Ale ta baba tvrdi, ze na chodbe nemohla, protoze ji na to Marketa nenechala moc casu a rovnou ji vyhodila. Na to Marketa odpovida, ze se tam hadaly 10 minut a to je dost casu na legitimovani se.
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LiJ
27.06.2026 15:12
Nekonečný příběh.
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Tomas_Smid_fan
27.06.2026 15:29
oboustranná bramboračka.
Nejsem nijak zaujatý a kromě toho, že je mi líto naší kvalitní hráčky je mi to celkem fuk.
Ale, pokud jde někdo na kontrolu a nelegitimuje se, pak by to měl schopný právník ztrhat. Na straně Maky je zas ten nešťastný podpis
Jedno je jisté - pokud na odvolání dojde, právníci si krásně namastí kapsy.
Maky možná sníží trest na ty dva roky, co podle některých byly v tom lejstru. Otázkou zůstává a zůstane, jestli Maky bude po trestu schopná konkurence, pokud se vůbec vrátí.
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