Pověst Vondroušové je v troskách a její kariéra zřejmě skončila, myslí si bývalá světová jednička
Vondroušová v prosinci odmítla dopingový test. Česká tenistka nejprve antidopingovou komisařku kritizovala a poté odůvodnila své jednání akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. Soud k tomu však příliš nepřihlédl a nezávislý tribunál udělil wimbledonské šampionce čtyřletý trest.
Vysokému a vlastně nejvýše možnému trestu se divili nejen čeští fanoušci a novináři či kolegyně Vondroušové, nýbrž i bývalá deblová světová jednička Rennae Stubbsová. "Čtyři roky?! Ani nevím, jak se teď cítím," uvedla Australanka ve svém podcastu.
Stubbsová, která v minulosti spolupracovala s Karolínou Plíškovou, nepochybuje o tom, že Vondroušová nikdy nedopovala. Jenže za odmítnutí testu je stejný trest jako za pozitivní výsledek. "Markétu znám. Podle mě je to skutečně poslední člověk na světě, který by si něco vzal, aby pozvedl svou výkonnost."
Podle Stubbsové znamená takto vysoký trest konec kariéry a pověst Vondroušové je touto dopingovou kauzou zničená. "Je to masivní trest. Čtyři roky jsou pro tenistu likvidační. Pověst má Markéta v troskách a její kariéra pravděpodobně skončila."
Vondroušová se stále může odvolat a žádat o snížení trestu. Obzvláště vzhledem k obrovské nespokojenosti s vyřešením případu ze strany Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA), jak česká tenistka uvedla v rozsáhlé zpovědi.
Pokud by jí nebyl trest snížen, a přesto by se chtěla vrátit na kurty, může tak učinit nejdříve až 21. června 2030.
Rozsáhlá zpověď Vondroušové
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