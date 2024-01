Linda Fruhvirtová je letos poprvé ve 2. kole, v Thajsku porazila ruskou náhradnici

Linda Fruhvirtová v září 2022 ovládla indickou Čennaí, v 17 letech slavila první titul na okruhu WTA a po osmifinále na loňském Australian Open krátce figurovala v TOP 50 světového žebříčku. Jenže v dalším průběhu loňské sezony si protrpěla sérii deseti porážek a podzimní semifinále v Ningbu či čtvrtfinále v Hongkongu byla jen slabou náplastí na černé období.

Ideálně česká teenagerka nevstoupila ani do roku 2024. Na prvních třech turnajích vyhrála pouze dva zápasy v kvalifikaci, jinak v Aucklandu, Hobartu i na Australian Open skončila hned v prvním kole.

Výhry v hlavní soutěži se dočkala až na čtvrtý pokus v thajském Hua Hin. Do podniku WTA 250 měla vstoupit soubojem s Američankou Claire Liuovou, ta se ale z turnaje krátce před zápasem odhlásila a Fruhvirtová si místo ní poradila s neúspěšnou kvalifikantkou Anastasií Tichonovovou.

