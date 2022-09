Linda Fruhvirtová: Nevyužité šance mrzí. Ale získala jsem tu spoustu zkušeností

Za velkou zkušenost označila sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová možnost zahrát si poprvé hlavní soutěž US Open i nastoupit proti dvojnásobné grandslamové šampionce Garbiňe Muguruzaové. Přestože talentovaná Češka španělské favoritce podlehla ve druhém kole 0-6 4-6, připravila jí několik těžkých okamžiků. Na nabraných zkušenostech chce do budoucna stavět.

"Je to samozřejmě velká zkušenost zahrát si proti takové šampionce na druhém největším tenisovém stadionu v New Yorku. Začátek utkání byl těžký a nečekala jsem, že mi zabije každou šanci, kterou jí nabídnu. Druhý set mě ale hodně mrzí, protože jsem vedla 4-1 a 40-0. O moc lépe jsem to už mít rozjeté nemohla. Do toho jsem měla tři brejkboly na 5-5. Škoda, ale co se dá dělat," řekla českým novinářům Fruhvirtová.

Po úvodním debaklu, kdy dostala za 21 minut "kanára", se snažila zůstat v klidu. "Samozřejmě není příjemné takhle prohrávat, ale věděla jsem, že přijde moment, kdy se to začne otáčet. V ten moment jsem se mohla jen chytit. Nedostala jsem se do rytmu ani do tlaku. Poté jsem si však vzala pauzu a už to vypadalo jinak," uvedla grandslamová debutanka, která v prvním kole vyřadila 79. hráčku světa Číňanku Xinyu Wang.

K psychickému rozpoložení jí proti Muguruzaové pomohl fakt, že mohla jen překvapit. "Po prvním setu jsem si říkala, že si to půjdu užít. Na takovém stadionu si nezahrajete každý den," řekla Fruhvirtová. "Je příjemné vidět, že jsem byla blízko. Kdybych měla trochu víc štěstí, udělala ještě jeden fiftýn a utrhla se na 5-1, její šance na zisk druhého setu by byla skoro nulová," doplnila.

Svou premiérovou účast v hlavní soutěži grandslamu proto 167. hráčka světového žebříčku hodnotila pozitivně. "Byl to zatím můj nejúspěšnější dospělý grandslam a super start do betonové sezony, která pro mě začala. Těším se, že na něj navážu. Jen přesně nevím, kam se vydám. Teprve si sedneme a uděláme program na příští týdny. Turnaje jsou všude možně na ITF i WTA, takže je na výběr," dodala Fruhvirtová.