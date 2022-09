Linda Fruhvirtová v 17 letech vyhrála turnaj WTA! První trofej si odváží z Indie

Linda Fruhvirtová se na konci srpna na US Open poprvé kvalifikovala na grandslamový turnaj a okamžitě si připsala i vítězný debut v hlavní soutěži. A další milníky přepsala hned na své další akci.



Tento týden v indickém Čennaí se poprvé na turnaji WTA dostala přes čtvrtfinále a nakonec si dokráčela až pro premiérový triumf.



Přestože 17letá Češka ve třech z pěti zápasů prohrála první set a potýkala se i se zdravotními potížemi, prokázala psychickou odolnost a přemožitelku nenašla.



Posledním dvěma soupeřkám utekla i z nepříznivého vývoje v rozhodujícím setu. V dnešním finále proti 67. hráčce světa Magdě Linetteové prohrávala ve třetí sadě už 1-4, ale poté jí pomohlo i soupeřčino zranění.



Třetí nasazená Polka si dvakrát na kurt zavolala fyzioterapeutku, ovšem do zápasu už se zpátky nedostala. Rodačka z Prahy toho plně využila a pěti gamy za sebou dokonala vítězný obrat. Po 2 hodinách a 40 minutách boje zvítězila 4-6 6-3 6-4 a mohla se radovat z první trofeje na okruhu WTA.

She came, she conquered and she's just 17 years old!!!



Linda Fruhvirtova claims the #ChennaiOpen title, with a comeback defeat over [3] Linette, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hAxvEmrLDR — wta (@WTA) September 18, 2022

"Jsem dost v šoku a hledám ta správná slova. Je to neuvěřitelné. Byla tu skvělá atmosféra a je to něco, co si budu navždy pamatovat," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Fruhvirtová a stěží zadržovala slzy. Až dosud měla na kontě tři triumfy na menším akcích ITF.



Fruhvirtová měla už před finále jistotu, že se poprvé posune do první stovky světového žebříčku a bude v ní nejmladší členkou. Nyní by si ze 130. příčky měla polepšit na 74. pozici.



Příští týden se Fruhvirtová, která vyhrála 9 z 10 posledních utkání, představí na dalším podniku WTA 250 v jihokorejském Soulu, kde ji v prvním kole čeká zkušená Belgičanka Yanina Wickmayerová.



Linda triumfovala necelé tři hodiny poté, co její o dva roky mladší sestra Brenda v Itálii vyhrála turnaj ITF W25 a svou neporazitelnost protáhla na 25 utkání.