Linda Fruhvirtová v Čennaí začala obratem proti tchajwanské kvalifikantce

Linda Fruhvirtová se před dvěma týdny na US Open poprvé kvalifikovala do hlavní soutěže grandslamu a při premiéře postoupila do 2. kola, které ji vyhouplo již na 130. místo světového žebříčku.



Na úspěšné vystoupení z New Yorku dnes navázala vítězným vstupem do turnaje WTA 250 v Čennaí. Sedmnáctiletá česká tenistka v Indii porazila 4-6 6-1 6-3 tchajwanskou kvalifikantku En Shuo Liang.



Fruhvirtová potvrdila proti 399. hráčce světa roli favoritky za dvě hodiny a čtvrt. Zápas přinesl od obou hráček množství chyb a ztrát podání. Pražská rodačka udělala 11 dvojchyb a přišla o servis pětkrát, o čtyři roky starší soupeřce však vzala podání hned osmkrát.



O postup do čtvrtfinále se Fruhvirtová střetne s pátou nasazenou Švédkou Rebeccou Petersonovou, jež si poradila s Victorií Jiménezovou z Andorry.



Prvního vítězství na WTA Tour po osmnácti měsících se dočkala bývalá wimbledonská finalistka Eugenie Bouchardová, jež porazila 7-6 6-2 Švýcarku Joanne Zügerovou. Osmadvacetiletá Kanaďanka předtím vyhrála naposledy v březnu 2021 v Guadalajaře. Poté se podrobila operaci ramene a vrátila se až letos v srpnu. V kvalifikaci na US Open vypadla s Češkou Lindou Noskovou.





• WTA 250 ČENNAÍ •

Indie, tv. povrch, 251.750 dolarů

pondělní výsledky (12. 09. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • L. Fruhvirtová (ČR) - En Shuo Liang (Tchaj-wan) 4-6 6-1 6-3 Petersonová (5-Švéd.) - Jiménezová (And.) 6-2 7-6(4) Marinová (7-Kan.) - Blinkovová (-) 7-5 6-2 Thandiová (Indie) - Paquetová (8-Fr.) 4-6 6-4 6-3 Kawaová (Pol.) - Sharmaová (Austr.) 6-4 6-3 Hibinová (Jap.) - Fettová (Chorv.) 6-0 6-4 Bouchardová (Kan.) - Zugerová (Švýc.) 7-6(4) 6-2 Qiang Wang (Čína) - Wickmayerová (Belg.) 6-4 1-6 6-4