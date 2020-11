Linec: Sabalenková smetla Vögeleovou, Mertensová vydřela výhru nad Zvonarevovou

Světová jedenáctka Aryna Sabalenková před třemi týdny triumfovala v Ostravě a nyní svou formu potvrzuje i v hale v Linci, kde plní roli nasazené jedničky.



22letá Běloruska v prvních dvou zápasech neztratila set. Po úterní výhře nad Italkou Jasminou Paoliniovou dnes nedala šanci Stefanii Vögeleové ze Švýcarska, kterou smetla i díky odvrácení všech devíti brejkbolů 6-0 6-3.



"I když výsledek vypadá jednoznačně, tak to rozhodně nebyl snadný zápas. Naštěstí jsem v důležitých momentech dokázala zahrát dobré údery a někdy měla i štěstí," komentovala Sabalenková.



Ve čtvrtfinále se šest utkání neporažená Sabalenková střetne s dokonce devět zápasů neporaženou 115. hráčkou světa Francouzkou Oceane Dodinovou, s níž si v září poradila v prvním kole US Open.







Mnohem více se na postup mezi osmičku nejlepších nadřela druhá nasazená Elise Mertensová. Belgičanka zdolala 36lětou Rusu Věru Zvonarevovou až po více než dvouapůlhodinovém boji 6-4 5-7 6-2 a po druhé třísetové výhře postoupila už na šestém ze sedmi turnajů po restartu sezony do čtvrtfinále.



V něm se Mertensová střetne s další Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 2-0), jež si poradila ve třech setech s Nizozemkou Arantxou Rusovou a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3-0.



Poslední Češka ve dvouhře Barbora Krejčíková uspěla ve druhém kole už ve středu, kdy udolala Belgičanku Greetju Minnenovou. O své druhé semifinále bude v pátek bojovat proti Bělorusce Aliaksandře Sasnovičové.



Do semifinále čtyřhry dnes postoupily Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková, které si poradily 6-1 7-5 s rumunsko-argentinskou dvojicí Beguová/Podoroská.



O finále si nejvýše nasazené Češky zahrají s třetím nasazeným rumunsko-španělským párem Baraová/Sorribesová, které vyřadily Renatu Voráčovou se Švýcarkou Jil Teichmannovou.

• WTA INTERNATIONAL LINEC •

Rakousko, tv. povrch / hala, 202.250 dolarů

čtvrteční výsledky (12. 11. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Sabalenková (1-Běl.) - Vögeleová (Švýc.) 6-0 6-3 Mertensová (2-Belg.) - Zvonarevová (Rus.) 6-4 5-7 6-2 Kuděrmetovová (5-Rus.) - Rusová (Niz.) 6-4 1-6 6-3 Podoroská (6-Arg.) - Giorgiová (It.) 6-7(4) 6-1 6-4 Dodinová (Fr.) - Cirsteaová (Rum.) 6-4 6-4 • Čtyřhra - čtvrtfinále • Hradecká/Siniaková (1-ČR) - Beguová/Podoroská (Rum./Arg.) 6-1 7-5 Baraová/Sorribesová (3-Rum./Šp.) - Voráčová/Teichmannová (ČR/Švýc.) 6-3 7-6(7)