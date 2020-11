Lisická má utržený zkřížený vaz. Bude to dlouhá a těžká cesta zpět, vzkázala fanouškům

Sabine Lisické v Linci odehrála dva singlové zápasy v kvalifikaci a necelý set ve čtyřhře. V té se včera bolestivě zranila, když se jí při jednom z úderů podvrtlo koleno a to si při pádu naneštěstí ještě přisedla.



Bývalá světová dvanáctka zůstala dlouhé minuty ležet na kurtu, než ji zdravotníci odvezli na nosítkách rovnou do nemocnice. V té vyšetření odhalilo utržený přední zkřížený vaz a 31letá Němka šla okamžitě na operaci.



"Bohužel mám utržený přední zkřížený vaz. Už jsem po operaci. Bude to velmi dlouhá a těžká cesta zpátky, ale mám kolem sebe skvělé doktory," uvedla dnes vítězka čtyř turnajů na WTA Tour.







Poslední triumf finalistka Wimbledonu 2013 slavila už před šesti lety v Hongkongu. Její kariéra je totiž protkaná spoustou zdravotních problémů.



Před třemi lety byla na menší operaci s pravým kolenem, dlouho laborovala s kotníkem či ramenem. Trápily ji také potíže se zápěstím, zády, břišním svalem, kyčlí nebo chodidlem. Od loňského července do letošního srpna nehrála třináct měsíců kvůli mononukleóze.



Linec byl teprve jejím druhým turnajem po návratu na kurty.