Livesport Prague Open bude mít vítězku z Polska. Samson skrečovala, Nosková padla s Linetteovou

WTA PRAHA - Turnaj Livesport Prague Open bude mít ve dvouhře čistě polské finále. Premiérové vystoupení Laury Samson na turnaji WTA skončilo skrečí, česká teenagerka v semifinále sice proti Magdaleně Frechové získala první set, pak se jí ale začalo ozývat svalové zranění z předchozích dnů a za stavu 6:3, 0:6 a 2:4 vzdala. Polka ve svém prvním finále kariéry vyzve krajanku Magdu Linetteovou, která udolala ve třísetové bitvě nasazenou jedničku a loňskou finalistku Lindu Noskovou 6:3, 3:6 a 7:6.

Frechová – Samson 3:6, 6:0, 4:2 / skreč S.

Současná juniorská světová jednička Laura Samson letos vyhrála tři turnaje ITF, na dívčím Roland Garros prohrála až ve finále s krajankou Terezou Valentovou a tento týden si odbyla povedenou premiéru na turnaji WTA. V pražské Stromovce, kde startovala díky divoké kartě, vyřadila tři soupeřky, než vysoké zápasové tempo nevydrželo její tělo a semifinále musela vzdát.

Šestnáctiletá Češka na Livesport Prague Open nastoupila včetně čtyřhry k pátému zápasu během pěti dní se zatejpovaným levým stehnem, které je trápilo už v předchozích duelech. Přesto proti Magdaleně Frechové v úvodní sadě dvakrát smazala manko brejku a po zisku čtyř gamů v řadě se ujala vedení.

Ve druhém setu ji ale začaly v pohybu čím dál více limitovat bolesti hamstringu, které ji vystřelovaly do zad. Medical timeout jí tentokrát příliš nepomohl a po půl hodině dostala kanára. Rozhodující dějství začala brejkem, ale pak dvakrát neudržela své podání a za stavu 6:3, 0:6 a 2:4 skrečovala.

"V průběhu zápasu se to zhoršovalo. Už jsem nastupovala s tím, že mě to bolí. Hrozně v tom píchalo a zhoršovalo se to. Hlavně u bekhendu, do kterého se mi soupeřka snažila víc hrát. Ve třetím setu jsem se snažila udržet servis, ale jak jsem ho ztratila, tak jsem věděla, že to nepůjde," komentovala Samson.

Česká teenagerka v Praze deklasovala Chorvatku Taru Würthovou, proti 38. tenistce světa Kateřině Siniakové si v prvním střetnutí s hráčkou TOP 200 připsala premiérový skalp členky TOP 400 a ve čtvrtfinále zastavila i devět zápasů neporaženou Rusku Oksanu Selechmetěvovou.

"Je to pro mě super výsledek. Ten týden jsem si moc užila a mrzí mě, že jsem to musela takhle ukončit. Zkusila jsem si zahrát proti těm nejlepším, ten týden mě toho hodně naučil a už se těším na další zápasy," dodala česká teenagerka, jež mezi ženami prohrála teprve druhý z posledních 15 zápasů ve dvouhře.

Šestadvacetiletá Frechová, jež si v lednu na Australian Open zahrála poprvé v osmifinále grandslamu, v Praze až na pátý pokus překročila čtvrtfinále turnaje WTA a nyní své maximum už podruhé vylepšila.

"Jsem ráda, že jsem poprvé postoupila do finále turnaje WTA. Předváděla jsem svůj nejlepší tenis. Laura hrála výborně, měla na své straně publikum a je škoda, že musela vzdát. Snad bude rychle fit," řekla 57. hráčka světa Frechová po premiérovém postupu do finále.

Nosková – Linetteová 3:6, 6:3, 6:7

Linda Nosková měla do utkání s Magdou Linetteovou vynikající nástup, servis soupeřky prolomila hned v prvním gamu a brejk ihned potvrdila. V dalších výměnách ale česká tenistka hodně bojovala s délkou svých úderů a když v neuvěřitelně dlouhém šestém gamu navzdory šesti odvráceným brejkbolům podruhé v řadě prohrála své podání, využila zkušenější Linetteová situace a získala první dějství pro sebe poměrem 6:3.

Druhý set byl z pohledu Noskové lepší zejména na servisu, i když jedno své podání prohrála bez zisku jediného míčku. Jinak ale docela dobře fungovala její razantní hra a Linetteová byla častěji pod tlakem. To se také projevilo v koncovce, kde si česká olympionička vynutila za stavu 4:3 tři brejkboly a když ten poslední proměnila, šlo se do rozhodující sady.

V ní ale bylo patrné, že suverenita Noskové z úvodních dnů turnaje pomalu vymizela. Linetteová hrála účelně a i na servisu byla lepší hráčkou. Její převaha se projevila za stavu 3:4 z pohledu Noskové. Česká tenistka na svém podání v krizový moment nevyhrála ani jediný míč. Polka následně podávala na vítězství, ale Nosková hnána publikem dokázala téměř nemožné. Odvrátila šest mečbolů a následně si vynutila tiebreak.

Ve zkrácené hře ale už české tenistce tolik štěstí nepřálo. Linetteová opět zpřesnila hru, pomohla si i esem a zápas pro sebe po téměř třech hodinách (2:47) získala.

"Ona je antuková hráčka. Je to její nejoblíbenější povrch. Nevzdá se, snaží se minimálně chybovat, což je pro soupeřky na antuce problém. Já se nedostala do svého tenisu, hrála jsem tak na 75 procent z toho, na co mám," hodnotila Nosková v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Devatenáctiletá rodačka ze Vsetína nevyrovnala své maximum na okruhu WTA, který zůstává finále z loňského Adelaide a právě pražské Stromovky. Nyní už ale zamíří na olympiádu do Paříže, kde ji při premiéře pod pěti kruhy čeká Číňanka Xiyu Wang.

"Moc se těším. Je to nejlepší pro hlavu, mít něco jiného a nejet hned na normální turnaj, kde je to všechno od znovu," dodala Nosková.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.