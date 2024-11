Loni výhru sledoval pouze z lavičky. Tento rok Berrettini zvedl Salátovou mísu nad hlavu

Italové už druhým rokem v řadě vyhráli Davis Cup a jako první tým od roku 2013 dokázali trofej obhájit. Letos se na úspěchu podíleli především dva hráči, světová jednička Jannik Sinner (23) a Matteo Berrettini (28), který k týmovému úspěchu minulý rok přihlížel pouze z lavičky.

Mattea Berrettiniho v minulých letech trápily zdravotní komplikace, kvůli nimž nemohl loni nastoupit k finálovému turnaji Davisova poháru. Vítězství svých krajanů v čele s Jannikem Sinnerem tak sledoval pouze z lavičky a sloužil především jako mentální podpora italského týmu.

Letos bývalý finalista Wimbledonu odehrál téměř celou sezonu a výrazně pomohl v reprezentační soutěži. V září zvítězil ve všech třech singlových utkáních a zajistil Itálii kvalifikaci do vyřazovacích bojů v Málaze, kde se utkalo osm nejlepších týmů.

Další tři body přidal v tomto týdnu. Ve čtvrtečním čtvrtfinále zůstal při úvodní dvouhře na lavičce a jeho alternativa Lorenzo Musetti nebodoval. Společně se Sinnerem však rozhodl o výhře nad Argentinou v závěrečné čtyřhře. "Matteo hrál dnes neuvěřitelně. Jsem velmi rád za to jaký jsme podali výkon. Vím, jak tvrdě pracuje, aby se vrátil do své nejlepší formy. Přeji mu jen to nejlepší. Jsem rád, že s ním můžu hrát čtyřhru. Je to velká čest," pochválil první hráč světa svého deblového spoluhráče.

I díky předvedenému výkonu v deblu už důvěru od kapitána Filippa Volandriho dostal, a ve dvouhrách nastoupil v semifinále proti Austrálii i ve finále proti Nizozemcům. V zápasech týmových dvojek porazil Thanasiho Kokkinakise i Botice Van de Zandschulpa.

"Je to neuvěřitelný pocit být na kurtu. A když vyhrajete, je to ještě lepší. Ale být zdravý a užívat si tuhle úžasnou atmosféru je pro mě nejdůležitější. Loni mi tyhle chvíle chyběly," sdílel své pocity po zisku bodu proti Nizozemsku.

"Jsem hrozně šťastný. Minulý rok jsem tu byl a podporoval tým a jsem rád, že jsem letos zajistil nějaké body. Je jedno, kdo z nás hraje, každý nechá na kurtu sto procent a všichni jsou důležití. Máme velký tým a jsme šťastní, že jsme získali tuhle trofej," řekl Berrettini před závěrečným ceremoniálem.

Berrettini byl vedle Sinnera hlavním strůjcem vítězství Italů a právem si jako jeden z prvních sáhl na salátovou mísu, trofej pro vítěze Davisova poháru. Pro bývalého hráče TOP 10 se tak jedná o největší úspěch jeho dosavadní kariéry, na okruhu vyhrál pouze dvě pětistovky a osm menších turnajů kategorie ATP 250.

Výsledky Davisova poháru

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.