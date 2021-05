Los French Open: V prvním kole dojde na dva české souboje. Členi Big 3 jsou v jedné polovině

Karolína Plíšková je turnajovou devítkou a ve třetím kole může narazit na krajanku a osmnáctku nasazenou Karolínu Muchovou, která soutěž zahájí s Němkou Andreou Petkovicovou. Ve čtvrtfinále může jedna z Češek teoreticky vyzvat vítězku z roku 2019 a světovou jedničku Australanku Ashleigh Bartyovou, která loňský ročník Roland Garros kvůli koronaviru vynechala.

Jedenáctá nasazená Kvitová může v případě postupu do osmifinále hrát s Američankou Serenou Williamsovou. Předloňská finalistka a letošní dvacítka Markéta Vondroušová bude hrát s Kaiou Kanepiovou z Estonska. Tereza Martincová při své premiéře v hlavní soutěži Roland Garros narazí na Srbku Ivanu Jorovičovou.

Bartyová má v 1. kole za soupeřku Američanku Bernardu Peraovou. Obhájkyně titulu Polka Iga Šwiateková vyzve Slovinku Kaju Juvanovou.

V horní polovině pavouka jsou všichni tři hráči Big 3. Světová jednička Srb Novak Djokovič se střetne s Američanem Tennysem Sandgrenem. Obhájce titulu a třináctinásobný šampion Roland Garros Rafael Nadal z pozice třetího nasazeného vstoupí do turnaje utkáním s Australanem Alexejem Popyrinem, v semifinále může Španěl hrát s Djokovičem.

Roger Federer, který letos odehrál zatím jen dva turnaje, čeká na soupeře z kvalifikace. V případném čtvrtfinále může narazit na Nadala.

Poslední Roland Garros čeká Carlu Suárazeovou. Španělka, jež vyléčila rakovinu, se utká s Američankou Sloane Stephensovou.

Barty (1) vs Pera

Osaka (2) vs Tig

Sabalenka (3) vs Qualifiée

Kenin (4) vs Ostapenko

Svitolina (5) vs Babel

Andreescu (6) vs Zidansek

Williams (7) vs Begu

Swiatek (8) vs Juvan



