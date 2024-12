Los Next Gen ATP Finals: Menšík se ve skupině utká s Filsem, Tienem a Fonsecou

V neděli byl rozlosován Next Gen ATP Finals, který se i za účasti Jakuba Menšíka (19) uskuteční od středy 18. prosince v saúdskoarabské Džiddě. Český tenista se v Modré skupině utká o postup do semifinále Turnaje mistrů pro hráče do 20 let s nejvýše nasazeným francouzským finalistou loňského ročníku Arthurem Filsem (20), Learnerem Tienem (19) z USA a Brazilcem Joaem Fonsecou (18).

Jakub Menšík (© ČTK / Panoramic / Federico Pestellini)