Los Wimbledonu: Plíšková vyzve krajanku! Peklo pro Siniakovou, Krejčíkovou a Bartůňkovou

DNES, 10:00
Aktuality 70
Wimbledon krátce před polednem rozlosoval ženskou i mužskou dvouhru. Letošního ročníku se zúčastní celkem 14 českých tenistů a všichni znají soupeře pro první kolo. Finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková bude muset čelit krajance Tereze Valentové, Kateřina Siniaková schytala v pekelné sekci s dalšími Češkami olympijskou šampionku a těžký los mají i Marie Bouzková a Sára Bejlek.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Nosková Linda
Vidmanova Darja
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Karolína Plíšková vyzve v českém derby Terezu Valentovou (© DENNIS AGYEMAN / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Plíškovou čeká derby, Nosková může jít daleko

V prvním kole letošního Wimbledonu dojde na jedno české derby. Finalistka ročníku 2021 a bývalá světová jednička Karolína Plíšková totiž vyfasovala mladší krajanku Terezu Valentovou, která si zahraje v All England Clubu poprvé v kariéře. Bude se jednat o první vzájemný zápas.

A vítězka to rozhodně nebude mít ve druhém kole vůbec snadné. S největší pravděpodobností totiž narazí na obhájkyni titulu a šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou.

Nejvýše nasazenou z českých hráček bude Linda Nosková a má šanci zopakovat loňské osmifinále. Vítězka generálky v Berlíně na úvod změří síly s Ellou Seidelovou a poté s Camilou Osoriovou, nebo Simonou Waltertovou. Ve třetím kole může čekat její obávaná soupeřka Sorana Cirsteaová.

Pokud do druhého týdne projde, mohla by mít šanci na odvetu proti Amandě Anisimovové. Právě s Američankou loni v osmifinále prohrála a Anisimovová poté došla až do finále, v němž schytala historický výprask 0:6, 0:6 od Šwiatekové.

Pekelná sekce pro Siniakovou, Krejčíkovou a Bartůňkovou

Hned tři české tenistky byly nalosovány do jedné sekce pavouka. Nasazená Kateřina Siniaková začne proti olympijské šampionce Qinwen Zheng a v dalším kole by narazila na krajanku Nikolu Bartůňkovou, nebo Peyton Stearnsovou.

Ve stejné části pavouka je i vítězka z roku 2024 Barbora Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře bude čelit domácí hvězdičce Hannah Klugmanové a do druhého kola schytala nasazenou pětku Mirru Andrejevovou, která ovládla nedávné French Open a bude v této pekelné části losu jasnou favoritkou na postup do osmifinále.

V něm může na ruskou kometu čekat Karolína Muchová. Turnajová desítka má v cestě Anastasiji Zacharovovou a případně grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou a finalistku pařížského majoru Maju Chwaliňskou.

Těžké první kolo nejen pro Bouzkovou

Tři české tenistky schytaly velmi těžký los hned do prvního kola. Týká se to i nasazené Marie Bouzkové, která do Londýna dorazila po triumfu na přípravné akci v Nottinghamu. Čtvrtfinalistka ročníku 2022 si zahraje s nebezpečnou Talií Gibsonovou, která právě v Nottinghamu trápila Plíškovou.

Ještě mnohem hůř dopadly Darja Viďmanová a Sára Bejlek. Viďmanová si po sérii omluvenek vyzkouší hlavní soutěž na grandslamech poprvé v kariéře a při premiéře ve Wimbledonu vyzve nasazenou čtyřku Jessicu Pegulaovou.

Bejlek se po třech nezdarech v kvalifikaci představí v hlavní soutěži Wimbledonu poprvé. Po šokujícím triumfu v únoru v Abú Zabí nemá formu ani ideální kondici a po odstoupení z Eastbourne ji čeká souboj s nasazenou Soranou Cirsteaovou.

Lehečka a Menšík mezi nasazenými

Jiří Lehečka je nasazenou třináctkou, ale los rozhodně jednoduchý nemá. Hned v prvním kole potká nevyzpytatelného Alexeie Popyrina, následně by vyzval Daniela Altmaiera, nebo Slováka Alexe Molčana a dále má v cestě nasazené Francisca Cerúndola, šampiona generálky v Queen's Clubu, a Alexandera Zvereva, vítěze nedávného French Open.

Jakub Menšík by mohl v Londýně zopakovat loňské třetí kolo. Semifinalista nedávného French Open bude jasným favoritem proti domácí divoké kartě Tobymu Samuelovi, ovšem ve druhém kole může potkat nebezpečného Grigora Dimitrova. Jeho prvním nasazeným protivníkem by byl nejspíš Arthur Fils.

Dalibor Svrčina s největší pravděpodobností zakončí svůj debut v hlavním losu Wimbledonu hned v úvodním kole, jelikož schytal nasazeného Learnera Tiena. Naopak Vít Kopřiva má jedinečnou šanci poprvé překročit první kolo nejslavnějšího turnaje. Nastoupí totiž proti domácímu Janovi Choinskému.

Soupeři českých tenistů v 1. kole

Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.)
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.)
Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína)
Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.)
T. Valentová (ČR)Plíšková (ČR)
Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA)
Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA)


Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.)
Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.)
Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.)
Svrčina (ČR) – Tien (16-USA)

 

Možná čtvrtfinále

Sabalenková (1-) – M. Andrejevová (5-)
Pegulaová (4-USA) – Gauffová (7-USA)
Svitolinová (8-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
Anisimovová (6-USA) – Rybakinová (2-Kaz.)

 

Sinner (1-It.) – Medveděv (8-)
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Djokovič (7-Srb.)
De Minaur (5-Austr.) – Shelton (4-USA)
Fritz (6-USA) – Zverev (2-Něm.)

Kompletní losy: Ženy | Muži

Velký přehled Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

70
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George_Renel
26.06.2026 12:35
Vida, už máme jednu postupující.
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3ryba16
26.06.2026 13:12
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Ondra979
26.06.2026 13:23
ted jeste ktera to bude..vidim to prece jen na Karolinu, na pazitu by to mela dat
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hanz
26.06.2026 12:32
Shrnutí pro Češky:
Los úplně na HO.NO ... všechny nasulcovaný v jedný osmině a navíc se Syslem...
Noskovic OK
Plíškovic - Valentovic dokreslilo HNUS los pro naše... KONEC HLÁŠENÍ
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3ryba16
26.06.2026 13:26
Wimbledon bude, víc vám neřeknu!
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Serpens
26.06.2026 12:26
Tereza tradičně superfavoritku do druhého... potřetí ze čtyř GS.
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chlebavevaju
26.06.2026 12:21
Takovej rozruch kolem losu a stejně to zas dopadne tak, že favoritky popadají jak hrušky a do finále se dostane nějaká no-name hráčka typu Chwalinska. A z Češek bude nejlepší Karča zLoun, která ve druhém kole vypráší polskýho Sida.
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PTP
26.06.2026 12:18
Jedna Češka by do finále mohla projít...
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MARECEK7
26.06.2026 12:22
Možná i tři
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3ryba16
26.06.2026 13:13
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Georgino
26.06.2026 14:02
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Vlk-v-trave
26.06.2026 12:12
Nejlepsi los z ceskych hracek ma asi Noskova... dokonce i ve 4.kole je pro ni lepsi souperka typu Amandy nebo Keys... a je klidne mozne, ze si zahraje QF s Elenou Gabrielou Ruse, ktera je slusnym cernym konem dolni osminky... ma opravdu velkou sanci dojit do SF, F... z dolni poloviny pavouka.... ale hlavne ji to nepiste :-D Vse ale bude zalezet na forme Snajder a Marusky... Snajder je asi to nej, favoritkou dolni poloviny.... na SF ma ale velkou sanci take maminka Elinka... uvidi se v prnich kolech... a jak nam zafunguje pocasicko... atd. :-)
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tenisman1233
26.06.2026 12:16
Stejně to všechno může dopadne úplně naopak než tušíme,
na Wimbledonu se dějou vždy překvapení
Anebo to dopadne přesně jinak a celý to vyhraje Gauff s Felixem .
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Vlk-v-trave
26.06.2026 12:26
Muze... :-)
Casto ale to nejsou prekvapeni vzhledem ke hre... ale sis zebriku... finale nepocitam, tam je Wimbledon the best jestl ijde o kolapsy.... :-)))
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hanz
26.06.2026 12:33
Noskovic na kozatici Anisimovic neumí...
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tenisman1233
26.06.2026 11:47
Hanfmann-Mpetschi Perricard
Souboj esařů.
Tien-Svrčina
Menšík -Samuel
2.kolo Dimitrov
3.kolo Fils/Berretini-Wawrinka

Fritz-Draper!!!!!!!!!
Konečně něco zajímavého ,to nechtěl ani jeden

Kopřiva-Choinski
2.kolo Tiafoe
3.kolo Bublik

Lehečka-Popyrin
2.kolo Altmeir/Molčan
3.kolo Cerundolo
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tenisman1233
26.06.2026 11:49
Dopadlo to celkem dobře ,
Block-Zverev
Novak má těžký 2.kolo -Tsisipas
jinak by měl dát QF.
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:53
Tsitsipas na trave... no... pro Djoka by to melo byt celkem vpoho...
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Nereknu
26.06.2026 11:46
Popyrin na Lehečku, to je nebezpečný
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Nereknu
26.06.2026 11:45
Fritz x Draper
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:39
Los zen - wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:52
1/8 - Sabalenka se nemusi ani dostat do 4.kola / je tam Penko :-)
2/8 - Muchova se nemusi dostat ani do 3. kola / je tam Andreescu - take naslapla ceskami... Katka, Kaja, Bara, Niky
Andreeva se nemusi dostat do 4. kola / je tam Niky take zde je Maja
3/8 - Tana musi hrat na uvod s Putnou, takze se da cekat 4. kolo Jovic x Pegula, ktera ma stesti na los... chytnout na uvod Vidmanovou je opravdu pekne :-)
4/8 - Pokud Gauff neprojde do QF,... je v krizi :-)

5/8 - velka neznama... rozhodne asi Vekic x Svitolina
6/8 - Swiatek nemusi projit ani do 2. kola / je tam nevyzpytatelna Taylor, ale take pro Serenu strasak ve 3.kole mozna ceska hracka, :-))
7/8 - Noskova urcite nej. los, ve 4.kole by se mela predstavit... pak bud Amanada, nebo Madison...
8/8 - Koukam, ze Ruse ma cit pro losy a ve druhem Rybakina... ale klidne ji muze sejmout... Maruska si musi dat bacha... vypada to pekne, ale zdanlive... jak Gibson, tak mozna Grant/Boulter ji mohou prekvapit... hlavne bacha na Grant... :-)
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Preview.lover
26.06.2026 11:36
R4 Muži
Sinner vs. Darderi
Medvedev vs. Ruud
FAA vs. Tien
Djokovic vs. Rublev

Shelton vs. Mensik
De Minaur vs Cobolli
Fritz vs. Bublik
Zverev vs. Lehecka
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Ondra979
26.06.2026 12:30
hm tak ta dolni pulka vypada docela otevrene, ale tezko rict co predvedou, Mensa jeste na trave toho tolik neodehral, takze i ctvrta runda by byla uplne ok, ale Lehe by mel zabrat, ma co napravovat
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:33
Horni pulka Sinnera slaba... slaba... na te trave tam tak Djoko zatim, a FAA.
Spodni pulka je naslapla... takze jak to Sinner nevyhraje, tak ho muzeme vyhlasit jelitem roku :-)
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:31
Lehy je s Mensou v dolni pulce se Zverevem... :-)
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tenisman1233
26.06.2026 11:33
To je ta lepší varianta
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:37
Pokud bude dal sucho jak je, tak jeste bych veril Lehymu... ale nevim, kluci zatim nic moc na trave... ale trebas se chytnou...
Nevim jestli dobre, v dolni pulce zatim vice schopnych hracu na trave... je to osidne...ale je jasne, ze Sinnera hned tak nepotkaji :-)
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Preview.lover
26.06.2026 11:30
Cesty Češek do R4:
Muchová: Zacharova, Andreescu, Chwalinska, Andreeva
Siniakova: Zheng, Bartůnková, Andreeva, Muchova
Bartůnková: Sterns, Siniaková, Andreeva, Muchova
Krejčíková: Klugman, Andreeva, Siniakova, Muchova
Vidmanova: Pegula, SST, Potapova, Jovic
Valentova: Plíšková, Swiatk, Eala/Serena, Paolini
Noskova: Siedel, Waltert, Cirstea, Anisimova
Bouzkova: Gibson, Boulter, Schnaider, Rybakina
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Preview.lover
26.06.2026 11:32
Plíškova: Valentova, Swiatek, Eala/Serena, Paolini
Bejlek: Cirstea, Birell, Noskova, Anisimova
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Nereknu
26.06.2026 11:32
Plíšková ztratila českou národnost podle tebe?
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tenisman1233
26.06.2026 11:33
Nejhratelnější to má asi Muchová a Bouzková.
V rámci možností ještě Nosková,
Jinak krutý.
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Nereknu
26.06.2026 11:27
Tak Serena to první kolo přeci jen proleze a ve druhým nebude vůbec bez šance, Eala může být hratelná, když se v prvním rozehraje matka :-).
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LiJ
26.06.2026 11:26
Prvé kolo pro děvčata schůdné, vypadne jen Bejdek a Viďmanová.
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LiJ
26.06.2026 11:28
Tedy Sara, Darja a Terezka.
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Nereknu
26.06.2026 11:29
Tereza Káju dá, teď v Eastbourne nehrála špatně, naopak dost dobře, stačí, aby jí chodil servis a Kája to nedá v hlavě.
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:31
Urcite vypadne Pliskova nebo Valntova, to je uz ted nejjistejsi.
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LiJ
26.06.2026 11:32
Škoda, obě jsou hodně koukatelné. Bude to vyrovnaný boj, doufám.
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Preview.lover
26.06.2026 11:25
R3
Sabalenka - Raducanu
Fernandez - Osaka
MUCHOVA - Chwalinbska
SINIAKOVA - Andreeva

Pegula - potapova
Alexandrova - Jovic
Bencic - Kalinska
Li - Gauff

Svitolina - Vekic
Navarro - Kostyuk
Paolini - Tauson
Eala - Swiatek

Anisimova - Keys
Cirstea - NOSKOVA
Schnaider - BOUZKOVA
Mertens - Rybakina
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tenisman1233
26.06.2026 11:24
Katka si zopakuje loňský duel s Zhang,akorát role budou otočené,jinak v její části s Andreevou je až moc Češek.
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:26
Je to masakr, plus jeste derby Valentova x Pliskova
Opet los, ktery hodne svedl duely o nicem... travrasky a seskupil do prvnich kol trochu schopne hracky... tak z prvniho pohledu...

Ale jiste v prvnim kole videt Taylor vs. Iga muze byt zazitek :-)) a klidne prekvapeni...
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:26
Ovsem bude zalezet na Taylor... pokud zkusi jet s/v ze nebude mit co ztratit... muze to byt slusny ulet :-)
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tenisman1233
26.06.2026 11:29
Jo...
Pěkný zápas na centru.
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Nereknu
26.06.2026 11:31
Taylor si musí vzpomenout, jak klepla Halepku na US open a Igu vyprovodí ve dvou, fandím jí!
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Tomas_Smid_fan
26.06.2026 11:35
to zní dobře, ale zbytek se mi taky moc nelíbí.
Ale na druhou stranu se mi moc líbilo noční vítězství Ecuadoru nad Německem
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subaru
26.06.2026 12:39
Mně se nelíbila zase ta neseriózní rozhodčí.
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:07
Horni p - Sabalenka - Andreeva, Pegula, Muchova, Gauff, Jovic, Bencic, Chwalinska, Osaka,....

Dolni p - Rybakina - Swiatek, Sweetka, Anisimova, Kostuk, Noskova, Snajder, Paolini, Navarro, Tauson, Bouzkova, Vekic....
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:09
Muchova vs. Zacharka do prvniho... :-)
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:10
Andreescu ma super los do prvniho Zheng...
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:11
A uz se cesky radi kolem Kateriny... hned 3.
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tenisman1233
26.06.2026 11:12
Tak zatím:
Muchová-Zakharova
Siniakova-Zheng ,2.kolo češka.
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:15
@paddy zase mame battle
Badosa x Navarro :-D :-D
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:17
Paolini chytla Robinku...
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tenisman1233
26.06.2026 11:18

Plíšková-Valentová
2.kolo Swiatek
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:18
jj... ale aby tam nebyla Taylor jeste :-D
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:24
Jeste hrozi Niky x Katka... Bara s Mirrou... no holky pristaly u sebe... a kdyz z toho nejaka vyleze, jeste Musku... ale kdo vi, jestli bude Avdreescu ve forme z kvaldy...
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:17
Serena s Joint...:-)
A mame derby v prvnim Pliskova x Valentova
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:18
Taylor vs. Iga...!
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tenisman1233
26.06.2026 11:20
Bejlek-Cirstea
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Vlk-v-trave
26.06.2026 11:00
A je to tady! :-)
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LiJ
26.06.2026 11:00
Putinovky na nás!
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PTP
26.06.2026 10:47
Pro chlapy : když Djokoviče, tak do prvního kola!
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Vlk-v-trave
26.06.2026 10:59
No, zalezi pro koho... :-) pro Koprivu a Svrcinu to asi dobry napad neni... no a Lehymu s Mensou se to stat nemuze...
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Vlk-v-trave
26.06.2026 10:35
Super.... Ondra nam pripravil zivak na losovani... :-))

Bude to napinak... hlavne preji, aby se nepotkavali schopni hraci, hracky na trave v prvnich kolech, k cemuz posledni dobou dochazelo... :-)
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 10:41
Už dlouho máme na los vždycky živák tady na TP Snad budou mít Češi dobrý los :)
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Vlk-v-trave
26.06.2026 10:56
Ano vsiml jsem si... ale pochvalit nikdy neskodi... :-)
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 10:59
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horska.kraslice
26.06.2026 10:12
Katka se vešla mezi nasazené, gratulace a snad ji bude los přát. Byla už někdy na GS nasazená?
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The_Punisher
26.06.2026 10:49
Myslim, ze urcite ano. Mozna RG?
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horska.kraslice
26.06.2026 10:09
Tak ať nám losy přeji
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