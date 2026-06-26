Los Wimbledonu: Plíšková vyzve krajanku! Peklo pro Siniakovou, Krejčíkovou a Bartůňkovou
Plíškovou čeká derby, Nosková může jít daleko
V prvním kole letošního Wimbledonu dojde na jedno české derby. Finalistka ročníku 2021 a bývalá světová jednička Karolína Plíšková totiž vyfasovala mladší krajanku Terezu Valentovou, která si zahraje v All England Clubu poprvé v kariéře. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
A vítězka to rozhodně nebude mít ve druhém kole vůbec snadné. S největší pravděpodobností totiž narazí na obhájkyni titulu a šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou.
Nejvýše nasazenou z českých hráček bude Linda Nosková a má šanci zopakovat loňské osmifinále. Vítězka generálky v Berlíně na úvod změří síly s Ellou Seidelovou a poté s Camilou Osoriovou, nebo Simonou Waltertovou. Ve třetím kole může čekat její obávaná soupeřka Sorana Cirsteaová.
Pokud do druhého týdne projde, mohla by mít šanci na odvetu proti Amandě Anisimovové. Právě s Američankou loni v osmifinále prohrála a Anisimovová poté došla až do finále, v němž schytala historický výprask 0:6, 0:6 od Šwiatekové.
Pekelná sekce pro Siniakovou, Krejčíkovou a Bartůňkovou
Hned tři české tenistky byly nalosovány do jedné sekce pavouka. Nasazená Kateřina Siniaková začne proti olympijské šampionce Qinwen Zheng a v dalším kole by narazila na krajanku Nikolu Bartůňkovou, nebo Peyton Stearnsovou.
Ve stejné části pavouka je i vítězka z roku 2024 Barbora Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře bude čelit domácí hvězdičce Hannah Klugmanové a do druhého kola schytala nasazenou pětku Mirru Andrejevovou, která ovládla nedávné French Open a bude v této pekelné části losu jasnou favoritkou na postup do osmifinále.
V něm může na ruskou kometu čekat Karolína Muchová. Turnajová desítka má v cestě Anastasiji Zacharovovou a případně grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou a finalistku pařížského majoru Maju Chwaliňskou.
Těžké první kolo nejen pro Bouzkovou
Tři české tenistky schytaly velmi těžký los hned do prvního kola. Týká se to i nasazené Marie Bouzkové, která do Londýna dorazila po triumfu na přípravné akci v Nottinghamu. Čtvrtfinalistka ročníku 2022 si zahraje s nebezpečnou Talií Gibsonovou, která právě v Nottinghamu trápila Plíškovou.
Ještě mnohem hůř dopadly Darja Viďmanová a Sára Bejlek. Viďmanová si po sérii omluvenek vyzkouší hlavní soutěž na grandslamech poprvé v kariéře a při premiéře ve Wimbledonu vyzve nasazenou čtyřku Jessicu Pegulaovou.
Bejlek se po třech nezdarech v kvalifikaci představí v hlavní soutěži Wimbledonu poprvé. Po šokujícím triumfu v únoru v Abú Zabí nemá formu ani ideální kondici a po odstoupení z Eastbourne ji čeká souboj s nasazenou Soranou Cirsteaovou.
Lehečka a Menšík mezi nasazenými
Jiří Lehečka je nasazenou třináctkou, ale los rozhodně jednoduchý nemá. Hned v prvním kole potká nevyzpytatelného Alexeie Popyrina, následně by vyzval Daniela Altmaiera, nebo Slováka Alexe Molčana a dále má v cestě nasazené Francisca Cerúndola, šampiona generálky v Queen's Clubu, a Alexandera Zvereva, vítěze nedávného French Open.
Jakub Menšík by mohl v Londýně zopakovat loňské třetí kolo. Semifinalista nedávného French Open bude jasným favoritem proti domácí divoké kartě Tobymu Samuelovi, ovšem ve druhém kole může potkat nebezpečného Grigora Dimitrova. Jeho prvním nasazeným protivníkem by byl nejspíš Arthur Fils.
Dalibor Svrčina s největší pravděpodobností zakončí svůj debut v hlavním losu Wimbledonu hned v úvodním kole, jelikož schytal nasazeného Learnera Tiena. Naopak Vít Kopřiva má jedinečnou šanci poprvé překročit první kolo nejslavnějšího turnaje. Nastoupí totiž proti domácímu Janovi Choinskému.
Soupeři českých tenistů v 1. kole
Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.)
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.)
Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína)
Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.)
T. Valentová (ČR) – Plíšková (ČR)
Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA)
Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA)
Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.)
Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.)
Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.)
Svrčina (ČR) – Tien (16-USA)
Možná čtvrtfinále
Sabalenková (1-) – M. Andrejevová (5-)
Pegulaová (4-USA) – Gauffová (7-USA)
Svitolinová (8-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
Anisimovová (6-USA) – Rybakinová (2-Kaz.)
Sinner (1-It.) – Medveděv (8-)
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Djokovič (7-Srb.)
De Minaur (5-Austr.) – Shelton (4-USA)
Fritz (6-USA) – Zverev (2-Něm.)
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Komentáře
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Los úplně na HO.NO ... všechny nasulcovaný v jedný osmině a navíc se Syslem...
Noskovic OK
Plíškovic - Valentovic dokreslilo HNUS los pro naše... KONEC HLÁŠENÍ
na Wimbledonu se dějou vždy překvapení
Anebo to dopadne přesně jinak a celý to vyhraje Gauff s Felixem .
Casto ale to nejsou prekvapeni vzhledem ke hre... ale sis zebriku... finale nepocitam, tam je Wimbledon the best jestl ijde o kolapsy.... :-)))
Souboj esařů.
Tien-Svrčina
Menšík -Samuel
2.kolo Dimitrov
3.kolo Fils/Berretini-Wawrinka
Fritz-Draper!!!!!!!!!
Konečně něco zajímavého ,to nechtěl ani jeden
Kopřiva-Choinski
2.kolo Tiafoe
3.kolo Bublik
Lehečka-Popyrin
2.kolo Altmeir/Molčan
3.kolo Cerundolo
Block-Zverev
Novak má těžký 2.kolo -Tsisipas
jinak by měl dát QF.
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles
2/8 - Muchova se nemusi dostat ani do 3. kola / je tam Andreescu - take naslapla ceskami... Katka, Kaja, Bara, Niky
Andreeva se nemusi dostat do 4. kola / je tam Niky take zde je Maja
3/8 - Tana musi hrat na uvod s Putnou, takze se da cekat 4. kolo Jovic x Pegula, ktera ma stesti na los... chytnout na uvod Vidmanovou je opravdu pekne :-)
4/8 - Pokud Gauff neprojde do QF,... je v krizi :-)
5/8 - velka neznama... rozhodne asi Vekic x Svitolina
6/8 - Swiatek nemusi projit ani do 2. kola / je tam nevyzpytatelna Taylor, ale take pro Serenu strasak ve 3.kole mozna ceska hracka, :-))
7/8 - Noskova urcite nej. los, ve 4.kole by se mela predstavit... pak bud Amanada, nebo Madison...
8/8 - Koukam, ze Ruse ma cit pro losy a ve druhem Rybakina... ale klidne ji muze sejmout... Maruska si musi dat bacha... vypada to pekne, ale zdanlive... jak Gibson, tak mozna Grant/Boulter ji mohou prekvapit... hlavne bacha na Grant... :-)
Sinner vs. Darderi
Medvedev vs. Ruud
FAA vs. Tien
Djokovic vs. Rublev
Shelton vs. Mensik
De Minaur vs Cobolli
Fritz vs. Bublik
Zverev vs. Lehecka
Spodni pulka je naslapla... takze jak to Sinner nevyhraje, tak ho muzeme vyhlasit jelitem roku :-)
Nevim jestli dobre, v dolni pulce zatim vice schopnych hracu na trave... je to osidne...ale je jasne, ze Sinnera hned tak nepotkaji :-)
Muchová: Zacharova, Andreescu, Chwalinska, Andreeva
Siniakova: Zheng, Bartůnková, Andreeva, Muchova
Bartůnková: Sterns, Siniaková, Andreeva, Muchova
Krejčíková: Klugman, Andreeva, Siniakova, Muchova
Vidmanova: Pegula, SST, Potapova, Jovic
Valentova: Plíšková, Swiatk, Eala/Serena, Paolini
Noskova: Siedel, Waltert, Cirstea, Anisimova
Bouzkova: Gibson, Boulter, Schnaider, Rybakina
Bejlek: Cirstea, Birell, Noskova, Anisimova
V rámci možností ještě Nosková,
Jinak krutý.
Sabalenka - Raducanu
Fernandez - Osaka
MUCHOVA - Chwalinbska
SINIAKOVA - Andreeva
Pegula - potapova
Alexandrova - Jovic
Bencic - Kalinska
Li - Gauff
Svitolina - Vekic
Navarro - Kostyuk
Paolini - Tauson
Eala - Swiatek
Anisimova - Keys
Cirstea - NOSKOVA
Schnaider - BOUZKOVA
Mertens - Rybakina
Opet los, ktery hodne svedl duely o nicem... travrasky a seskupil do prvnich kol trochu schopne hracky... tak z prvniho pohledu...
Ale jiste v prvnim kole videt Taylor vs. Iga muze byt zazitek :-)) a klidne prekvapeni...
Pěkný zápas na centru.
Ale na druhou stranu se mi moc líbilo noční vítězství Ecuadoru nad Německem
Dolni p - Rybakina - Swiatek, Sweetka, Anisimova, Kostuk, Noskova, Snajder, Paolini, Navarro, Tauson, Bouzkova, Vekic....
Muchová-Zakharova
Siniakova-Zheng ,2.kolo češka.
Badosa x Navarro :-D :-D
Plíšková-Valentová
2.kolo Swiatek
A mame derby v prvnim Pliskova x Valentova
Bude to napinak... hlavne preji, aby se nepotkavali schopni hraci, hracky na trave v prvnich kolech, k cemuz posledni dobou dochazelo... :-)