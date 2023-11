Loučení výjimečných: Jak šel čas se Siniakovou a Krejčíkovou. Najdou nové spoluhráčky?

Vyhrály spolu sedm grandslamových trofejí a počiny, kterých během společného působení dosáhly, je řadí do společnosti legendárních párů. Kateřina Siniaková (27) a Barbora Krejčíková (27) byly výjimečnou českou deblovou sestavou, po prohraném semifinále Billie Jean King Cupu s Kanadou ale oznámily rozchod. Jak vůbec vznikla dvojice KS+BK? A budou veleúspěšné české tenistky hledat nové spoluhráčky?

Společně se dostaly do historického TOP 10 v zisku grandslamových trofejí, patří mezi 12 párů, které kdy dokázaly vyhrát v Melbourne, na Roland Garros, ve Wimbledonu i na US Open. Také se ale pyšní kariérním Golden Slamem, kdy ke všem trofejím z grandslamů vyhrály i olympiádu. A rovněž Superslamem, což znamená, že na konci kalendářního roku přidaly ještě post světových jedniček. V této disciplíně dokonce předstihly i sestry Serenu a Venus Williamsovy a drží primát společně s Pam Shriverovou a Gigi Fernándezovou.

Nyní spolupráce české dvojice možná načas, možná nadobro, končí: "Vlastně jsme to do poslední chvíle nevěděli, i když to prý Katka sdělila Báře na turné v Číně. Asi si už potřebovaly tak nějak lidsky od sebe odpočinout. Vždyť byly šest let spolu. Nějaká změna je v tomhle ohledu logická," říká pro Livesport Zprávy jeden z fedcupových trenérů David Kunst.

Barbora Krejcikova & Katerina Siniakova will no longer play doubles together.



Barbora: “We talked about it a lot. We discussed it a lot. It’s her decision & I respect it.”



Katerina: “We’ve agreed not to play together from next season. I wanted a little bit of a change. I think… pic.twitter.com/SMWfi1IdGN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 12, 2023

Krejčíková a Siniaková se spolu poprvé potkaly v deblovém páru už před 10 lety, kdy spojily síly na juniorských grandslamech. V Melbourne 2013 sice ještě každá z nich měla jinou spoluhráčku (Krejčíková Ukrajinku Oleksandru Korašviliovou a Siniaková Francouzku Fionu Ferrovou), od antukového Roland Garros ale nastartovaly spanilou jízdu. Tři vítězství na nejdůležitějších turnajích nasměrovala talentované teenagerky na okruh mezi dospělé.

Odloučení a éra s Hradeckou

Pak však následovalo období, kdy se Siniaková objevovala spíše po boku Belindy Benčičové, se kterou nastoupila v roce 2015 do všech grandslamů. Jejich největším deblovým úspěchem ale byl jen triumf v Praze. O rok později už ale KS+BK hrály v Paříži, Londýně i New Yorku opět spolu. Výsledkem bylo semifinále Roland Garros a čtvrtfinále US Open.

I proto překvapilo, že v roce 2017 se se Siniakovou objevovala v deblech spíše Lucie Hradecká. "Byla to doba, kdy jsme se rozešly s Andreou Hlaváčkovou a já jsem hledala někoho, kdo by ke mně pasoval hrou, kdo je příjemný na kurtu i mimo něj," vzpomíná vítězka pěti fedcupových trofejí a bronzová medailistka z Ria. "Udělali jsme s trenérem průzkum možných adeptek a vyšla nám z toho Katka Siniaková, která byla zrovna s námi v Moskvě na turnaji. Věděla jsem, že ještě hrává s Bárou, ale ptala jsem se jí, jak to plánuje další rok," dodává.

No.7 Siniakova/Hradecka d. No.3 Safarova/Strycova 6-2, 7-5 to reach the #usopen women's doubles final - their 1st GS final as a team pic.twitter.com/WPlrpDU01L — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2017

Spolupráce to byla úspěšná. Siniaková i s novou spoluhráčkou vítězila a dokázala, že má pro čtyřhru výborný cit. Hlavním úspěchem sezony se stalo finále US Open. "Díky tomu se nám podařilo kvalifikovat se na Masters. Jenže já si v den, kdy jsme dostaly oficiální pozvánku na finále sezony, urvala koleno," lituje Hradecká. I tak se na kurtu ještě potkaly, když v roce 2021 společně naskočily do finálového turnaje BJK Cupu.

Snový návrat v roce 2018

Možná i proto se obnovila spolupráce. Siniaková s Krejčíkovou se znovu daly dohromady a v roce 2018 už přišly v Paříži a Wimbledonu jejich společné grandslamové trofeje mezi dospělými. Zároveň se obě nadějné deblistky staly i členkami fedcupového týmu a podílely se na finálovém triumfu nad USA. Byl to logický krok a návrat k něčemu, co předtím dobře fungovalo a mohlo se dál společně rozvíjet.

Ze KS a BK se staly deblové specialistky, i když obě dokázaly zdatně konkurovat soupeřkám i ve dvouhrách. Však během posledních pěti let mimo deblové turnaje vyhrála Siniaková tři singlové trofeje a Krejčíková dobyla kromě jiného i grandslamové Roland Garros a stala se hráčkou TOP 10.

Krejcikova y Siniakova ya no serán pareja de dobles.



Juntas ganaron el Career Golden Slam. pic.twitter.com/oV8dKgcN0s — Set Tenis (@settenisok) November 12, 2023

Čtyřhra ale jejich kvality ještě zvýraznila. "Neměly žádnou velkou slabinu a role měly dobře rozdělené. Katka má výborný bekhend a neskutečný postřeh na síti, Bára je jedinečná při hře od základní čáry, má přehled a cit pro tenis. Ví, kdy zahrát dlouhý míč a kdy zkrátit hru," myslí si Hradecká.

Nová parťačka? Možná Vondroušová

I proto by podle ní byla škoda, kdyby deblové kariéry ukončily. "Katka určitě bude hrát singla i debla, bude chtít navázat na rozehranou kariéru. Bude k tomu potřebovat hráčku, která solidně podává a nebojí se hrát deblové varianty. Z českého kádru mě napadá Markéta Vondroušová, mohly by k sobě sedět a poslední dobou hrály i debly. U Báry nevím. Tam jsem vnímala, že v poslední době hrála třeba jen singlové turnaje a třeba se bude chtít soustředit jen na dvouhru," soudí bývalá česká reprezentantka.

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova are parting ways and will not be playing together in the 2024 season. However, a reunion between them cannot be ruled out, perhaps at the Olympics, where they are defending champions.



Forever in the history books of this sport.



pic.twitter.com/hsuOyNMqG4 — Relevant Tennis (@RelevantTennis) November 12, 2023

Nabízí se ale i jiné řešení. "Možná by připadala v úvahu Marie Bouzková, když ale vidím vytížení českých holek, tak myslím, že to spíš bude někdo ze zahraniční," přemítá David Kunst.

Podle vyjádření obou českých deblistek ale není vyloučena společná účast na olympiádě v Paříži. Pro to, aby to bylo možné, však bude potřeba, aby se alespoň jedna z nich udržela v TOP 10 žebříčku čtyřhry. Pak může daná tenistka zvolit do páru libovolnou spoluhráčku.