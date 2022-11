Loučící se Simon poslal na Turnaj mistrů Augera-Aliassimea a Rubljova

Tento týden se na halovém Masters 1000 v Paříži usilovalo o poslední dvě volná místa na Turnaji mistryň. Žádná zápletka se ale nekonala. Rozhodnuto je již po nedohraném druhém kole, postupové příčky udrží Félix Auger-Aliassime a Andrej Rubljov.



O udržení naděje zahrát si na Turnaji mistrů dnes přišli poslední dva pronásledovatelé. Polák Hubert Hurkacz prohrál s dánským teenagerem Holgerem Runem a Američan Taylor Fritz jen o hodinu později podlehl domácímu veteránovi Gillesu Simonovi, jenž hraje poslední turnaj kariéry.



22letý Kanaďan Auger-Aliassime se na Turnaj mistrů kvalifikoval poprvé v kariéře především díky skvělému vstupu do sezony a ještě povedenějšímu podzimu. Na začátku roku si na Australian Open zahrál čtvrtfinále a následně v Rotterdamu získal první titul na okruhu ATP. A nyní je už 14 zápasů neporažený, v předchozích třech týdnech získal tři tituly a dnes v Paříži postoupil do osmifinále.

Writing another chapter in his young career ✍️@felixtennis qualifies for the #NittoATPFinals for the first time! pic.twitter.com/0igYIBBJ3k — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2022



25letý Rubljov si na Turnaji mistrů zahraje potřetí - loni i předloni skončil ve skupině s bilancí 1 výhra a 2 porážky. Letos vyhrál čtyři turnaje (1x ATP 500 a 3x ATP 250) či se dostal do čtvrtfinále French Open a US Open.



Před Augerem-Aliassimem a Rubljovem se kvalifikovali Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Novak Djokovič, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud a Daniil Medveděv.



Letošní Turnaj mistrů se koná podruhé v italském Turíně a odstartuje v neděli 13. listopadu.

Carlos Alcaraz⁰Rafael Nadal

Novak Djokovic

Stefanos Tsitsipas⚡️

Daniil Medvedev

Casper Ruud

Andrey Rublev

Felix Auger-Aliassime ⭐️



2022 #NittoATPFinals: HERE WE GO pic.twitter.com/3GUIOxrN39 — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2022