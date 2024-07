Macháč a Siniaková měli radost z postupu v mixu. Na Zvereva si rodák z Berouna věří i v singlu

Tomáš Macháč (23) se zbavil ostychu hrát ostře do ženy na druhé straně kurtu a s Kateřinou Siniakovou (28) poprvé vyhráli zápas ve smíšené čtyřhře. Po dvou porážkách na grandslamových turnajích dnes na olympijských hrách získali skalp nasazených jedniček Laury Siegemundové a Alexandera Zvereva z Německa. Rozesmátí pak v areálu Rolanda Garrose přišli před české novináře.

"Myslím, že jsme předvedli super výkon," pochvalovala si Siniaková. Macháč navázal na výhru z mužské čtyřhry, v níž s Adamem Pavláskem porazili pátou nasazenou britskou dvojici Joe Salisbury, Neal Skupski. "Musím říct, že jsem rád, že jsem vyhrál obě dvě kategorie. Jsem rád, že jsem Katce pomohl, abychom mohli postoupit. Už nemůžu do konce kariéry říct, že jsem nevyhrál aspoň jeden zápas v mixu. Takže jsem se uklidnil a už můžu hrát uvolněně," poznamenal.

Už neváhal hrát tvrdý úder i na stranu Siegemundové, když to situace vyžadovala. "Dneska jsem chtěl prostě vyhrát, vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Předtím mi to dělalo velký problém, měl jsem nějaký blok, že mám hrát opatrně, ale dneska vůbec," svěřil se Macháč.

Fyzicky se i po dvou zápasech cítil výborně. "Terminátor, takže jsem úplně v pohodě," smál se. "To je moje přezdívka," oponovala mu s úsměvem Siniaková, která je rovněž vyhlášená výbornou fyzickou kondicí. "Před ní vůbec nemůžu říct, že jsem unavený," uzavřel toto téma Macháč.

Zverev směrem k Siniakové neubíral zejména na servisu, který má jako elitní světový singlista hodně ostrý. "Možná jsem vrátila tři returny na celý zápas, takže asi tak," uznala česká tenistka. "Servis samozřejmě pomáhá, ale čtyřhry nejsou jen o servisu a mix je úplně něco jiného," doplnila devítinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře.

A v mezihře působil Zverev mnohdy rozpačitě, řadu úderů zkazil, někdy se s partnerkou srazili. "Nějak jsem ho nesledoval, soustředil jsem se na svůj výkon, abych Katce pomáhal na síti. Vůbec jsem ho nevnímal. Ale vím, že když se jim nedařilo, tak moc nekomunikovali, že on šel dřív na servis a ona ještě seděla na lavičce. To mi přišlo zvláštní, ale asi to takhle mají," komentoval jeho výkon Macháč.

Macháč věří, že může Zvereva porazit i v singlu

Další zkušenost s ním bude mít hned v úterý, obhájce olympijského zlata Zverev ho čeká ve druhém kole dvouhry. "Nehrál jsem s ním ani trénink nebo zápas, takže je vždycky lepší proti němu nastoupit předtím, abyste věděli, jak servíruje a hraje. On je favorit, ale jak víme, tak já proti nejlepším dokážu zahrát skvělé výkony. Takže myslím, že šanci mám," prohlásil odhodlaně Macháč.

Siniaková už je ve dvouhře ze hry, ale společně s Barborou Krejčíkovou v úterý zahájí cestu za obhajobou deblového zlata a šanci na medaili má i v mixu. Ve smíšené čtyřhře je pod pěti kruhy jen šestnáctičlenný pavouk, takže Siniaková s Macháčem už potřebují jen jednu výhru, aby si zahráli o cenné kovy.

Jedinou medaili ve smíšené čtyřhře pro samostatné Česko získali v Riu de Janeiro 2016 Lucie Hradecká a Radek Štěpánek, kteří skončili třetí.