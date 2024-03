Macháč je v Miami poprvé ve čtvrtfinále na Masters, vyzve v něm loňského finalistu Sinnera

Tomáš Macháč (23) na Floridě už třikrát vylepšil své maximum na podnicích Masters. Poslední český zástupce v letošním ročníku Miami Open navázal na cenné skalpy Andreje Rubljova a Andyho Murrayho a ve svém prvním osmifinále na prestižních tisícovkách přehrál 6:3, 6:3 svého italského vrstevníka Mattea Arnaldiho (23). O první semifinále na nejvyšším okruhu zabojuje proti Jannikovi Sinnerovi (22).

Macháč – Arnaldi 6:3, 6:3

Tomáš Macháč změřil síly s Matteem Arnaldim podruhé. Loni v Dubaji mu povolil jediný game, ovšem za poslední rok učinili oba aktéři další progres a bylo jasné, že tentokrát bude jeho italský vrstevník vzdorovat mnohem více.

Český tenista se zpočátku hledal, v úvodních dvou gamech na returnu uhrál dohromady jen jeden bod a první hru na servisu uhájil až po pěti shodách. Snadné srovnání skóre na 2:2 ovšem Macháče povzbudilo, soupeři ihned poté sebral podání, náskok si hájil a set zakončil dalším brejkem.

Také ve druhé sadě Macháč diktoval tempo hry. Tentokrát na servisu začal a v pátém gamu proměnil parádním returnem z bekhendu i svůj třetí brejkbol v zápase, k němuž mu Arnaldi pomohl nevynucenými chybami. Vedení opět dotáhl do vítězného konce a ani ve druhém dějství nemusel řešit žádnou brejkbolovou hrozbu. K prvnímu mečbolu se dostal už na returnu, nicméně utkání musel dopodávat.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Macháč na Floridě už třikrát vylepšil své maximum na turnajích Masters. Hlavní soutěž prestižních tisícovek absolvuje teprve potřetí v kariéře a v Indian Wells v obou případech vypadl ve druhém kole. Proti Arnaldimu navázal na skalpy domácího teenagera Darwina Blanche, Andreje Rubljova, proti němuž zaregistroval svou první výhru nad hráči TOP 10, a dvojnásobného šampiona a bývalé světové jedničky Andyho Murrayho.

Postupem do čtvrtfinále si zajistil debut v TOP 50 žebříčku a také celkově čtvrtou čtvrtfinálovou účast na nejvyšší tour, první na akcích větších než ATP 250. Ve čtvrtfinále neuspěl loni v Houstonu a Stockholmu ani letos v Marseille.

Rovněž Arnaldi si zahrál hlavní soutěž Miami Open poprvé v kariéře a stejně jako Macháč se premiérově probojoval do osmifinále podniků Masters. Mezi nejlepší šestnáctku prošel po dvousetových výhrách nad Arthurem Filsem, Alexanderem Bublikem a Denisem Shapovalovem a zapsal svou první vítěznou sérii od úvodního lednového týdne.

Rodák z Berouna se dostal do svého prvního čtvrtfinále na Masters přesně dva týdny poté, co se to poprvé povedlo Jiřímu Lehečkovi v Indian Wells. Nejlepší Čech v žebříčku narazil v kalifornské poušti na Jannika Sinnera a právě vítěze letošního Australian Open potká ve čtvrtfinále i Macháč.

O'Connell – Sinner 4:6, 3:6

Jannik Sinner měl famózní vstup do aktuální sezony, triumfy na Australian Open a na pětistovce v Rotterdamu protáhl svou vítěznou sérii trvající od konce předchozího roku na 19 zápasů. V semifinále úvodního Masters v Indian Wells však po porážce s Carlosem Alcarazem o letošní neporazitelnost přišel.

Na vítěznou vlnu se vrátil o týden později v Miami, kde si na úvod poradil s krajanem Andreou Vavassorim. V posledních dvou duelech měl ovšem nečekané potíže, nejprve musel otáčet souboj s Tallonem Griekspoorem a poté nebyl daleko od manka dvou brejků proti Christopherovi O'Connellovi. Ze stavu 1:3 a 0:30 se ale vyhrabal a po skončení šesté hry získal sedm gamů v řadě, což mu zajistilo vedení 6:4, 3:0. Náskok si dle očekávání pohlídal.

Sinner si může ve svém oblíbeném dějišti spravit chuť po nezdaru v Indian Wells. V Miami prošel i při svém čtvrtém startu do čtvrtfinále. Zatímco předloni v něm skrečoval, o rok dříve a loni se probojoval až do závěrečného kola. Na turnajích Masters dosud triumfoval pouze loni v srpnu v Torontu.



Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.