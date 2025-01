Macháč: Jsem nadšený, že hrajeme před domácím publikem. Jet lag ještě pořád mám

Tomáš Macháč se před kvalifikací Davisova poháru proti Jižní Koreji, která se bude hrát v pátek a sobotu v Ostravě, těší hlavně na domácí fanoušky. V rozhovoru pro web Tenisovýsvět.cz řekl, že se po návratu z Australian Open srovnává s časovým posunem. Užil si zapálení ohně na Olympiádě dětí a mládeže.

"Když jsem se to dozvěděl, byl jsem nadšený, že můžeme hrát v Česku a před domácím publikem," řekl Macháč.

Pětadvacátý hráč světa vstoupil do sezony nadějnými výsledky. Vedle výkonů na United Cupu, kde pomohl Česku do semifinále, se probojoval podruhé za sebou do 3. kola Australian Open. V něm nestačil na vítěze rekordních 24 grandslamových turnajů Srba Novaka Djokoviče.

Vedle Macháče povolal nový kapitán Tomáš Berdych také 24. hráče světa Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka (48.), deblistu Adama Pavláska a sedmnáctiletého Maxima Mrvu. Češi budou proti Jižní Koreji favority. Jedničkou hostů bude Kwon Sun-u, kterému patří v žebříčku ATP až 363. místo.

"Pro český tým je parádní, že máme tak skvělé hráče. Všichni tři jsme zahráli výborně v Austrálii. Myslím, že se můžeme dál posouvat, máme potenciál na to být v žebříčku ještě výš," uvedl Macháč.

Před návratem do Česka strávil pár dní v Dubaji. Nyní si zvyká v hale v Ostravě-Porubě na povrch a postupně se také vyrovnává s časovým posunem. "Dnes jsem vstával v šest ráno, takže jet lag ještě pořád mám. Ale už je to dobré," podotkl svěřenec Daniela Vacka.

V neděli Macháč v Třinci zapálil slavnostní oheň na Olympiádě dětí a mládeže. "Bylo to fajn, moc jsem se těšil. Jsem rád, že jsem dostal takovou pozvánku. Byla to pro mě čest. Přišlo mi, že kdybych šel rychleji, pochodeň zhasne," uvedl Macháč.