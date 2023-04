Macháč má první letošní výhru na turnaji ATP, v Houstonu přehrál šampiona Socka

Tomáš Macháč v roce 2023 vyhrál zápasy v kvalifikacích, challengerech či Davis Cupu, ale v hlavní soutěži turnajů ATP se mu nedařilo. Byť potrápil Caspera Ruuda na Australian Open či Novaka Djokoviče v Dubaji.



Až ta celkově 12. letošní výhra byla na okruhu ATP. 22letý rodák z Berouna uspěl na čtvrtý pokus, když při premiéře v americkém Houstonu přehrál hladce 6-2 6-4 domácího Jacka Socka a navázal na dvě suverénní výhry z kvalifikace.



Český tenista vstoupil do souboje s bývalou světovou osmičkou Sockem, který před osmi lety v Houstonu získal první z osmi dosavadních trofejí na okruhu ATP, ziskem čtyř gamů v řadě a po zhruba půl hodině měl první set v kapse.



Druhá sada trvala skoro hodinu. Macháč ve dvou gamech musel odvracet celkem čtyři brejkboly, ale o servis ani jednou nepřišel, v sedmé hře zaznamenal klíčový brejk a duel s o osm let starším Američanem bez potíží dohrál.

