Macháč má za sebou úspěšný vstup do olympijských her, Menšík slaví vítěznou premiéru pod pěti kruhy

OH PAŘÍŽ - Tomáš Macháč (23) se podruhé v kariéře účastní olympijských her a v Paříži je mnohem zkušenějším a lepším hráčem než před třemi lety v Tokiu. Na antuce v areálu Rolanda Garrose začal vítězstvím 6:2, 4:6, 6:2 nad svým deblovým parťákem Zhizhen Zhangem (27) z Číny. Do druhého kola olympijského turnaje prošel i Jakub Menšík (18), svůj debut pod pěti kruhy zahájil výhrou 6:3, 6:4 nad Kazachem Alexanderem Ševčenkem (23).

Tomáš Macháč zvládl vstup do olympijského turnaje vítězně (© Profimedia)