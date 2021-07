Macháč na challengeru v Německu začal hladkým vítězstvím, Rosol v Rakousku vypadl

ATP CHALLENGER TOUR - Tomáš Macháč do antukového challengeru v německém Brunšviku vstoupil hladkým vítězstvím nad Belgičanem Kimmerem Coppejansem. O postup do čtvrtfinále se 20letý nasazený Čech utká s dalším Belgičanem Zizouem Bergsem. Do turnaje dnes vstoupí ještě Vít Kopřiva. V rakouském Salcburku bude hrát první kolo Jiří Lehečka, Lukáš Rosol vypadl.