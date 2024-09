Macháč po skreči: Klidně bych se tam i plazil. Byla to ale taková bolest, že jsem musel vzdát

Tomáše Macháče (23) mrzelo, že kvůli křeči musel vzdát v Davisově poháru Carlosi Alcarazovi, bolesti v pravé noze však podle něj byly natolik silné, že nemohl pokračovat. Český tenista skrečoval utkání proti světové trojce za stavu 7:6 a 1:6, díky čemuž Španělé získali klíčový druhý bod a ten rozhodl o jejich vítězství. V rozhovoru pro Českou televizi Macháč řekl, že dlouho utkání nevzdával i kvůli reprezentační cti.

"Bohužel dostal jsem křeč do celého těla. Snažil jsem se s tím pracovat, ale pak už s tím bohužel nešlo nic dělat," litoval Macháč.

Pětatřicátý hráč světa, který plní ve Valencii roli české jedničky, vyhrál nad čtyřnásobným grandslamovým šampionem Alcarazem první set v tie-breaku. Ve čtvrtém gamu druhé sady, kdy odvracel za stavu 1:2 dva brejkboly, se však ozvaly zdravotní potíže.

"Už v průběhu toho gamu jsem byl trochu unavený. Věděl jsem, že to není optimální, jak by to mělo být. Ta dlouhá výměna mi bohužel vzala strašně moc síly. Snažil jsem se na to pak navázat, byl to vypjatý moment a chtěl jsem to udržet. Pak už jsem ale dostával křeče i do výměny a servisu a bylo hotovo," uvedl.

Přestože druhou sadu prohrál, snažil se po ošetření ještě nastoupit i do té třetí. Vydržel ale jen do stavu 40:40. Poté ho kapitán Jaroslav Navrátil stáhl. "Odeznělo to lehce na dva míče ve třetím setu, ale pak se to vrátilo. Snažil jsem se servírovat, ale jak jsem převážil těžiště na pravou nohu, abych se odrazil, tak to ani nešlo. To jsem věděl, že to není dobré," líčil Macháč.

Vzdát nechtěl. Nakonec ale uznal, že to jinak nešlo. "Rád reprezentuju. Nehraju jen pro sebe, ale pro všechny, kteří sedí na lavičce, plus se dívají u televizních obrazovek. Jsem na tohle strašný srdcař. Kdyby to nebylo tak vážné, tak bych se tam i po té zemi plazil. Pak už to ale byla taková bolest, že jsem to musel bohužel i za stavu shody skrečovat. I když jsem se snažil to tam nějak dostat, ale to už bylo až trapné tam stát," doplnil Macháč.