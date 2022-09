Macháč překonal problémy s ramenem a byl rád, že zvládl v Izraeli roli favorita

"Nehrálo se mi úplně dobře, ale diváci byli super. I když fandili proti nám, líbilo se mi to. Jsme rádi, že jsme oba zápasy vyhráli, po dnešku vládne stoprocentní spokojenost," řekl Macháč ve videorozhovoru s novináři.

Přestože 109. hráče světa trápil tréninkový výpadek, v utkání nepřišel ani jednou o servis. "Měl jsem trochu problémy s ramenem, takže jsem toho tolik neodehrál. Před zápasem jsem se ale cítil dobře. Ruka mě neomezovala," uvedl Macháč. "V zápase tam sice byla nějaká chyba, ale s tím jsem počítal. Věděl jsem, že mám za sebou odehrané vítězné zápasy v Davis Cupu a to mi také pomohlo." doplnil třetí nejvýše postavený český hráč v žebříčku ATP

Ve druhé sadě si jeho soupeř vypracoval čtyři brejkboly a v závěru měl za stavu 5:4 i dva setboly. "Ač to bylo 15:40, tak mě to nerozhazovalo. Spíše naopak. Snažil jsem na podání soustředit. Vím, že když potřebuju, umím dát po sobě dva servisy. Povedlo se mi to otočit a soupeře to zlomilo," uvedl Macháč.

Po takřka dvou hodinách hry proměnil první mečbol. "Nevím, jestli ho (Lešema) něco bolelo, ale myslím, že jsem ho zlomil těmi odvrácenými brejkboly a setboly. Poté už vypadal, že si udělal těžký výron," řekl Macháč.

Nerozhodila jej ani atmosféra, o kterou se staralo přes tři tisíce fanoušků v Shlomo Group Areně. "Já jsem se na to spíše těšil. Na turnajích před takovým publikem moc zápasů neodehrajete. I když byli proti mně, tak tleskali i při mém dobrém míči. Bylo to férové," ocenil Macháč. "A to, že tleskali mezi prvním a druhým servisem? To už je běžné. Neděje se to jen tady," doplnil.

Vedle vítězství a vedení 2:0 na zápasy Macháče těšilo, že zvládli v úvodu baráže s Jiřím Lehečkou roli favoritů. "Bylo to něco jiného pro mě i Jirku. Je to náročné, když se od nás čekají dva body, ale poprali jsme se s tím dobře a výsledkově to zvládli," uvedl Macháč