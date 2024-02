Macháč prohrál i své třetí čtvrtfinále, v Marseille nezaskočil obhájce titulu Hurkacze

Tomáš Macháč se v závěru loňské sezony dostal na halových akcích ve Francii do skvělé formy, když se třikrát prodral do finále challengerů a dva z nich vyhrál. K tomu přidal i pár výher na okruhu ATP, skalp Stana Wawrinky či vyhraný set proti Stefanosi Tsitsipasovi a usadil se v TOP 100.

Nyní nabyté sebevědomí prodává i v úvodu roku 2024, kdy se dál prezentuje dobrými výkony. Na Australian Open si poprvé zahrál ve třetím kole grandslamu a tento týden v Marseille po návratu do oblíbené francouzské haly vyrovnal své maximum na okruhu ATP.

Čtvrtfinále ale ani na třetí pokus překonat nedokázal. Loni na antuce v Houstonu nestačil na Němce Yannicka Hanfmanna, ve Stockholmu padl v tříhodinové bitvě se Srbem Laslem Djerem, byť podával na vítězství, a dnes v Marseille nepřekvapil proti favorizovanému Hubertu Hurkaczovi.

Macháč si po cenných dvousetových skalpech bývalé světové jedničky Andyho Murray a nasazeného Itala Lorenza Musettiho brousil zuby i světovou osmičku Huberta Hurkacze, vítězství nad členem TOP 10 ale nevybojoval ani na šestý pokus.

Třiadvacetiletý rodák z Berouna během zápasu zaznamenal čtyři čisté hry při svém podání, jenže v každém setu si na servisu neodpustil jednu slabší hru. Naopak Hurkacz byl neomylný, na podání exceloval, trefil 11 es, ztratil jen devět fiftýnů a po 63 minutách zvítězil 6:3, 6:4.

Stacking Up Wins like… @HubertHurkacz defeats Machac 6-3 6-4 and becomes the first player to post 10 tour-level wins this year!



Will face Humbert in the #open13provence Semi-Finals tomorrow! pic.twitter.com/kHvdR6jto3 — Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2024