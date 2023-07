Macháč prohrál wimbledonský debut s Norriem, sedm Čechů se na kurt kvůli dešti nedostalo

Tomáš Macháč loni přišel o travnatou část sezony kvůli zranění a letos se tak na trávě představil po dvou letech. Těžký přechod z antuky na specifický zelený povrch ale zvládl a v londýnském Roehamptonu se poprvé kvalifikoval na slavný Wimbledon.

Dnes tedy v All England Clubu zkompletoval start na všech čtyřech grandslamech a hned při své premiéře si zahrál na druhém největším dvorci pod zatahovací střechou. Na kurtu číslo 1 čelil v prvním vzájemném střetnutí domácí světové třináctce a loňskému semifinalistovi Cameronu Norriemu, zaskočit ho ale nedokázal.

Český hráč držel v úvodu s Norriem krok, nepodařilo se mu ale vypracovat ani jeden brejkbol a favorit později jeho servis dvakrát prolomil. Světová třináctka se po 34 minutách ujala k radosti domácích fanoušků vedení.

Macháč ve druhé sadě zlepšil pohyb a Brit se už prosazoval hůř. Český tenista našel recept na soupeřovo podání, a přestože přišel o vedení 3:1, v sedmé hře brejkl Brita podruhé a vývoj srovnal.

Battling back.



Tomas Machac takes the second set 6-4 to level it up ⚖️#Wimbledon pic.twitter.com/Okkl7zPFpM