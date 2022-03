Macháč proti nové světové jedničce Medveděvovi nepřekvapil

Tomáš Macháč si v Indian Wells odbyl úspěšnou premiéru v kvalifikaci turnaje Masters 1000 i v jeho hlavní soutěži. Dnes si díky tomu zahrál poprvé se světovou jedničkou, proti Daniilu Medveděvovi ale nepřekvapil.



21letý rodák z Berouna se hned v prvním gamu dostal k brejkbolu, ale výměnu zakončil nevynucenou chybou. A k další šanci na brejk se už nedostal. Macháč se snažil hrát agresivně, ale Medveděv skvěle četl hru a v mnohých výměnách byl jako zeď .

V prvním setu český tenista zaváhal na podání pouze jednou během série třinácti prohraných fiftýnů v řadě. Ve druhé sadě nabídl minimálně jeden brejkbol v každé hře při svém podání a dvakrát byl při jejich odvracení neúspěšný. Nakonec po 70 minutách prohrál 3-6 2-6.



158. hráč světa Macháč si s hráčem Top 10 zahrál teprve podruhé v kariéře a znovu prohrál. S hráči Top 50 má nyní bilanci 1-5, jedinou výhru slavil loni na podzim v Davis Cupu proti Danielu Evansovi (25. v ATP).



Medveděv odehrál první zápas od svého premiérového posunu do čela světového žebříčku a zároveň se kvůli agresi jeho rodné země na Ukrajině poprvé představil v roli neutrálního sportovce. Pokud chce udržet post světové jedničky i po turnaji, musí postoupit minimálně do čtvrtfinále.

Quick work for @DaniilMedwed as he defeats qualifier Machac 6-3 6-2!



