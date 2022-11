Macháč si na poslední akci sezony zajistil průnik do Top 100

CHALLENGER ANDRIA - Tomáš Macháč si na posledním letošním turnaji zajistil premiérový posun do Top 100. Na halovém challengeru v italské Andrie mu k tomu stačilo porazit domácího mladíka Flavia Cobolliho a postoupit do druhého kola.

Tomáš Macháč letos od března do srpna odehrál kvůli zranění žeber jediný turnaj, ze kterého navíc po postupu do semifinále odstoupil, přesto má za sebou životní sezonu plnou milníků.



Odstartoval triumfem na challengeru v australském Traralgonu, poprvé se kvalifikoval na Australian Open a v Melbourne si hned připsal i první výhru v hlavní soutěži grandslamu. První vítězství pak slavil také v Marseille při debutu na podniku ATP 250 a v Indian Wells při premiéře na akci ATP Masters 1000.



Pak ho sice přibrzdily již zmíněné zdravotní potíže, po návratu na kurty se však dokázal rychle dostat do zápasového rytmu. V polském Grodzisku-Mazowieckém zaznamenal čtvrtý challengerový titul, poprvé se kvalifikoval na US Open a s cílem prodrat se do konce sezony do Top 100 si na podzim naplánoval osm halových challengerů v Evropě během osmi týdnů.



Prvních pět turnajů se Macháčovi nepovedlo podle představ, neboť vyhrál jen čtyři utkání a třikrát vypadl v prvním kole, ale nevzdal se a cíle nakonec dosáhl.



Důležité body získal před dvěma týdny za semifinále v Bratislavě vypadl v semifinále a minulý týden v Helsinkách, kde padl až v nedělním finále. Ve finské metropoli poslední krok neudělal, ale dnes složil reparát na úvod svého oosledního turnaje sezony v italské Andrie.



22letý Čech si poradil s o dva roky mladším domácím Flaviem Cobollim, kterého porazil 7-6 6-2 a vzájemnou bilanci upravil na 2-0.