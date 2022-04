Macháč si na Spartě poradil s Rosolem a utká se s obhájcem Svrčinou. Forejtek ve čtvrtfinále neuspěl

Tomáš Macháč měl skvělý vstup do sezony, když ovládl challenger v Traralgonu, znovu po roce na Australian Open z kvalifikace prošel do druhého kola a to samé se mu povedlo také v Marseille a při debutu na Masters v Indian Wells. Po porážce v prvním kole kvalifikace v Miami však 21letý Čech dlouho nehrál a do akce se po měsíci vrací na antuce v Praze.

Na challengeru na Spartě mu v úvodním kole vzdal krajan Michael Vrbenský a pak měl obrovské potíže s Evanem Furnessem, jeho soupeř dokonce podával na postup. Ve čtvrtfinále si poradil 7-6(3) 6-0 s o 15 let starším krajanem Lukášem Rosolem a vrátil mu porážku z roku 2019.

Převahu získal až po zvládnutém tie-breaku, v úvodním dějství jako první ztratil servis, ale zaváhání napravil rebrejkem. Rosol nezvládl ani své čtvrté letošní čtvrtfinále na challengerech. "Jsem rád, že to mám za sebou, protože zápas byl hodně bolestivý. Kdyby to nebylo na Spartě, tak bych skrečoval," řekl Macháč, kterého trápí zablokovaná žebra. "Nemohl jsem dýchat, ale měl jsem štěstí, že mi Lukáš ve druhém setu hodně pomohl a nepadalo mu to," dodal.



V semifinále se utká s obhájcem Svrčinou

Macháč bude v zítřejším semifinále čelit krajanovi a obhájci titulu Daliborovi Svrčinovi (H2H 0-0). Svrčina v Praze, kde loni v srpnu na této úrovni získal svůj jediný titul a hrál jediné předchozí semifinále, pokračuje v suverénních výkonech a bez ztráty setu. Devatenáctiletý Čech dnes dominoval proti Italovi Lorenzovi Giustinovi, který mu za stavu 0-6 1-4 vzdal.

Macháč věří, že se za pomoci fyzioterapeuta dokáže na semifinále připravit. "Každopádně to půjdu zkusit a budu makat," ujistil 150. hráč světa. V turnaji narazí potřetí na krajana, po Vrbenském a Rosolovi ho čeká Svrčina. I přes zranění myslí co nejvýše. "Je super mít semifinále, ale už jsem v kariéře vyhrál tři challengery, tak už mě uspokojí jen vítězství," uvedl Macháč.

Jonáš Forejtek skončil ve čtvrtfinále. Jednadvacetiletý Čech, jenž si předevčírem vyšlápl na nasazenou jedničku a člena Top 100 Daniela Altmaiera, prohrál 2-6 6-7(5) se Sebastianem Ofnerem. Rakušan se v semifinále utká s Chun-hsin Tsengem.