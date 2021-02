Macháč si při premiéře na Australian Open připsal první výhru na grandslamu

Tomáš Macháč si premiéru na grandslamu odbyl loni v září na Roland Garros, na kterém prošel kvalifikací a v prvním kole pak podlehl v pěti setech Američanu Tayloru Fritzovi.



Kvalifikací Macháč prošel i na Australian Open, která se konala už v půlce ledna netradičně v Dauhá. A dnes v Melbourne už si na druhý pokus připsal i svou premiérovou výhru v hlavní soutěži.



20letý Čech při premiéře na úvodním grandslamu sezony čelil jinému úspěšnému kvalifikantovi Mariu Vilellovi a dlouho spolu sváděli vyrovnanou bitvu. Španělský tenista ale v průběhu druhého setu začal mít zdravotní problémy, které ho limitovaly při úderech.



Macháč po ztraceném servisu prohrával 6-7 a 2-3, ale od té chvíle prohrál už jen dva gamy. Poté, co získal jedenáct her v řadě a stav byl 6-7 7-5 6-0 a 3-0, mu o pět let starší Vilella vzdal.



Ve druhém kole 199. hráč světa Macháč vyzve světovou desítku Mattea Berrettiniho. 24letý Ital v Melbourne odstartoval výhrou 7-6 7-5 6-3 nad Jihoafričanem Kevinem Andersonem.



Vstup do Australian Open tak zvládli oba čeští zástupci. Už včera Jiří Veselý postoupil přes Belgičana Coppejanse a chystá se na středeční souboj se Španělem Pablem Carreñem.

• AUSTRALIAN OPEN 2021 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 80.000.000 australských dolarů úterní výsledky (9. 2. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Macháč (ČR) - Vilella (Šp.) 6-7(5) 7-5 6-0 3-0 skreč V. Nadal (2-Šp.) - Djere (Srb.) 6-3 6-4 6-1 Medveděv (4-Rus.) - Pospisil (Kan.) 6-2 6-2 6-4 Tsitsipas (5-Řec.) - Simon (Fr.) 6-1 6-2 6-1 Rubljov (7-Rus.) - Hanfmann (Něm.) 6-3 6-3 6-4 Berrettini (9-It.) - Anderson (JAR) 7-6(9) 7-5 6-3 Albot (Mol.) - Bautista (12-Šp.) 6-7(1) 6-0 6-4 7-6(5) Popyrin (Austr.) - Goffin (13-Belg.) 3-6 6-4 6-7(4) 7-6(6) 6-3 Fognini (16-It.) - Herbert (Fr.) 6-4 6-2 6-3 Chačanov (19-Rus.) - Vukic (Austr.) 6-3 6-7(4) 7-6(2) 6-4 de Minaur (21-Austr.) - Sandgren (USA) 7-5 6-1 6-1 Čorič (22-Chorv.) - Pella (Arg.) 6-3 7-6(5) 7-5 Ruud (24-Nor.) - Thompson (Austr.) 6-3 6-3 2-1 / skreč T. M. Ymer (Švéd.) - Hurkacz (26-Pol.) 3-6 6-3 3-6 7-5 6-2 Krajinovič (28-Srb.) - Haase (Niz.) 7-6(4) 6-3 4-6 6-2 Norrie (Brit.) - Evans (30-Brit.) 6-4 4-6 6-4 7-5 Sonego (31-It.) - Querrey (USA) 7-5 6-4 6-4 Harris (JAR) - Torpegaard (Dán.) 4-6 6-3 6-2 6-2 McDonald (USA) - Cecchinato (It.) 3-6 6-3 6-2 6-2 Monteiro (Braz.) - Martin (SR) 7-6(6) 6-1 6-2 O'Connell (Austr.) - Struff (Něm.) 7-6(2) 7-6(5) 6-1 Alcaraz (Šp.) - van de Zandschulp (Niz.) 6-1 6-4 6-4 P. Cuevas (Urug.) - Seppi (It.) 6-4 4-6 6-2 6-2 Andújar (Šp.) - Halys (Fr.) 6-4 7-5 7-5 Berankis (Lit.) - Nagal (Indie) 6-2 7-5 6-3 Caruso (It.) - Laaksonen (Švýc.) 6-2 6-4 6-3 F. López (Šp.) - Li Tu (Austr.) 6-7(1) 6-4 7-6(4) 6-4 Paul (USA) - Basilašvili (Gruz.) 6-4 7-6(0) 6-4 Carballés (Šp.) - Balázs (Maď.) 7-5 3-6 6-2 6-3 Mmoh (USA) - Troicki (Srb.) 7-6(3) 6-7(3) 3-6 7-6(3) 7-5 Kokkinakis (Austr.) - Soon Woo Kwon (Korea) 6-4 6-1 6-1 Safjullin (Rus.) - Ivaška (Běl.) 6-4 6-3 6-4