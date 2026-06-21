Macháč, syn české legendy a další. Seznam omluvenek pro Wimbledon roste. Těží z toho dva Češi
Už před Macháčem se odhlásila hromada hráčů. Vlnu omluvenek odstartoval dvojnásobný šampion a loňský finalista Carlos Alcaraz, kterého trápí zranění zápěstí. V mužské dvouhře nebudou startovat ani Arthur Cazaux, Valentin Vacherot, Lorenzo Musetti, syn české legendy Sebastian Korda, Holger Rune, Reilly Opelka a Eliot Spizzirri.
Macháč dokonce kompletně přišel o travnatou část sezony, přestože původně to vypadalo, že alespoň největší tenisový svátek stihne. Na French Open si přivodil problém s levým chodidlem.
"Špatná zpráva dnes večer. Bohužel tržná rána se ještě dostatečně nezahojila a musím se odhlásit z Wimbledonu," napsal Macháč na svůj instagramový účet. Dále dodal, že by se měl na kurtech znovu objevit na amerických betonech.
Z vlny omluvenek pro mužský turnaj těží mimo jiné i Svrčina, který v posledních týdnech působil na antukových challengerech. Do kvalifikace nakonec nemusí a po čtyřech nezdarech v minulosti si poprvé v kariéře zahraje v All England Clubu.
Ženská dvouhra zatím přijala "jen" čtyři omluvenky. Nezúčastní se Victoria Mboková, Hailey Baptisteová, Sonay Kartalová ani Veronika Kuděrmetovová. To umožnilo dostat se přímo do hlavní soutěže Viďmanové, která si premiérově vyzkouší hlavní fázi grandslamového turnaje.
Rozlosování hlavní soutěže proběhne v pátek a boje v All England Clubu pak odstartují v pondělí 29. června. Již dnes začíná kvalifikace mužské dvouhry a o den později rozehrají kvalifikaci ženy.
Velký přehled Wimbledonu
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