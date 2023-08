Macháč úspěšně vstoupil do kvalifikace US Open. Svrčina, Martincová a Palicová dohráli

US OPEN - Zahajovací den v kvalifikaci US Open přežil z kvarteta českých tenistů pouze Tomáš Macháč. Za zopakováním loňského postupu do hlavní soutěže vykročil hladkou výhrou 6:4, 6:1 nad Francouzem Laurentem Lokolim a může se těšit na střetnutí se zkušeným jihoafrickým finalistou z roku 2017 Kevinem Andersonem. Hned v prvním kole vyhasly naděje Dalibora Svrčiny, Terezy Martincové a Barbory Palicové.