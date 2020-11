Macháč v Bratislavě podlehl Martererovi a druhý titul z challengeru nevybojoval

Tomáš Macháč v únoru vyhrál halový challenger v německém Koblenzu a pod střechou si znovu zahrál až před týdnem na jiném německém challengeru v Eckentalu. Tam měl však smůlu na los a v prvním kole vypadl s pozdějším šampionem Sebastianem Kordou.



Mnohem lépe si 20letý talent vedl tento týden v Bratislavě, kde musel začínat už v kvalifikaci. Během sedmi dnů však vyhrál šest zápasů, v nichž prohrál jediný set, a počtvrté v kariéře postoupil do finále challengeru.



V něm už ale přemožitel Kanaďana Braydena Schnura, Poláka Kamila Majchrzaka, Itala Mattea Violy a domácího Lukáše Kleina neuspěl. V prvním vzájemném souboji s o pět let starším Němcem Maximilianem Martererem prohrál 7-6 2-6 5-7.



Macháč, který ve světovém žebříčku figuruje na 215. místě o 27 příček výš než Marterer, odvrátil v závěru úvodní sady pět setbolů. Ve zkrácené hře ji získal, nástup do druhé ale nezachytil. Německý soupeř mu dvakrát sebral podání, ujal se vedení 4-0 a Macháč už set nezachránil.



V rozhodujícím setu český tenista dokázal ještě na první ztrátu servisu okamžitě odpovědět, v jedenáctém gamu ale přišel o podání znovu a Marterer už si koncovku pohlídal. Po dvouapůlhodinovém boji proměnil první mečbol.



Bývalý 45. hráč světa Marterer tak získal celkově sedmý titul z challengerů a první od předloňského února



Berounský rodák Macháč, který před dvěma měsíci prošel kvalifikací French Open a při debutu na grandslamovém turnaji svedl pětisetovou bitvu s Taylorem Fritzem, se navzdory finálové porážce posune ve světovém žebříčku ATP poprvé do Top 200.



V Bratislavě se Macháčovi nepovedlo rozšířit řadu českých šampionů. Ve slovenské metropoli dosud triumfovali David Škoch (1996), Jan Hernych (2008) a Lukáš Rosol (2012).



Oba finalisté by se nyní z Bratislavy měli přesunout na další halový challenger v italském Ortisei. Na českého mladíka v prvním kole čeká domácí Luca Nardi.

• CHALLENGER BRATISLAVA •

Slovensko, tv. povrch / hala, 44.820 eur

nedělní výsledky (15. 11. 2020) • Dvouhra - finále • Marterer (Něm.) - Macháč (ČR) 6-7(3) 6-2 7-5