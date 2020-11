Madrid chystá změnu. Od příštího roku bude antukové Masters dvoutýdenní

V Madridu se turnaj série ATP Masters 1000 koná již od roku 2002 a v roce 2009 se k němu přidal ženský podnik WTA Premier Mandatory, přičemž se v tom samém roce akce přesunula z tvrdého povrchu v hale na venkovní antuku v areálu Caja Mágica.

A turnaj čeká další velká změna. Od příštího roku se bude ve španělské metropoli bojovat dva týdny místo jednoho, následující ročník má proběhnout od 27. dubna do 9. května. Ten letošní musel být kvůli pandemii koronaviru zrušen, přestože získal podzimní termín.

Kvalifikace ženské části turnaje začne v úterý 27. dubna, první zápasy hlavní soutěže jsou na programu 29. dubna. Den poté odstartuje kvalifikace mužského turnaje, v němž hlavní soutěž vypukne až v neděli 2. května.

"Jsme rádi, že jsme toho docílili," uvedl ředitel turnaje a stále aktivní tenista Feliciano López. "Usilovali jsme o to a rozhodně si to náš turnaj zaslouží. Užijeme si tak společně s fanoušky nejlepší tenis o několik dní déle," dodal.

