Madridu v příštím roce vyprší kontrakt na turnaj Masters a Premier Mandatory. Ve hře je přesun do Berlína

Tiriac se podle rumunských médií měl již sejít se starostou Berlína, schůzku mu zařídil rumunský velvyslanec v Německu Emil Hurezeanu. O přesunu turnaje se ale hovořilo již před dvěma lety, a Tiriac se dokonce měl pokusit turnaj opravdu přesunout, ovšem neúspěšně.

Pro Španělsko by to nebyla dobrá zpráva. Mutua Madrid Open je jeho nejprestižnější tenisový turnaj, který v květnu tradičně hostí podniky ATP Masters 1000 a WTA Premier Mandatory. Do španělské metropole se tak každoročně sjíždí ti nejlepší. Letošní ročník byl kvůli pandemii koronaviru zrušen, přestože získal nový podzimní termín.

Ředitel turnaje a stále aktivní tenista Feliciano López ani španělský tenisový svaz se zatím k situaci nevyjádřili.

Pokud by opravdu došlo k přesunu turnaje do nového dějiště, nebude to dobrá zpráva ani pro Rafaela Nadala. Po nejúspěšnějším hráči madridské akce totiž chce vedení města celý areál pojmenovat, název by se změnil z Caja Mágica na Caja Mágica Rafa Nadal. Antukový král, po němž už pojmenovali kurt na turnaji ATP 500 v Barceloně, byl zprávou poctěn, ale přál by si, aby k případnému přejmenování došlo nejdříve po konci jeho kariéry.

Možná poslední ročník Mutua Madrid Open v Madridu je na programu od 30. dubna do 9. května 2021.