Majitelé bytů v Melbourne chtějí žalovat karanténní hotel, nesouhlasí s karanténou pro tenisty

Do Melbourne by se měly v polovině ledna sjet stovky tenistů a absolvovat čtrnáctidenní karanténu, jež je v rámci koronavirových opatření povinná. Během ní budou moct pouze trénovat, jinak budou trávit čas v tzv. "bublině". Od 31. ledna se budou hrát přípravné turnaje a úvodní grandslam sezony v Melbourne Parku začne 8. února.

Právní zástupce majitelů bytů v hotelovém komplexu Graeme Efron uvedl, že hotel o karanténních plánech informoval vlastníky na Štědrý den a prezentoval to jako hotovou věc. "Nikdo nám včas neřekl o dohodě s vládou proměnit tento částečně rezidenční hotel v karanténní hotel. Mám od klientů instrukce, abych získal soudní příkaz," řekl australským médiím Efron.

Mezi majitele apartmánů v areálu hotelu patří jedni z nejbohatších Australanů. "Je mi 84 let, patřím do ohrožené skupiny a je pro mě šokující, že se tohle děje bez jakéhokoli pokusu o konzultaci s námi. Na případný soud klidně přispěju 10 nebo 20 tisíc dolarů," uvedl Digby Lewis, jeden z 36 majitelů, kteří chtějí situaci řešit soudně. "Je to neuvěřitelně arogantní přístup, takhle nám předložit hotovou věc," zlobil se další majitel Mark Nicholson.

Vedení hotelu Westin v reakci uvedlo, že své plány dalo na vědomí sdružení vlastníků. Ubezpečilo, že majitelé budou mít vlastní vchod a výtah a s tenisty a jejich doprovodem nepřijdou do styku. "Jejich patro zůstane výhradně jim a mezi patry nebude cirkulovat vzduch z ventilace," uvedl hotel.

Tenisová sezona začíná tento týden turnaji mužů v Delray Beach a Antalyi a žen v Abú Zabí.