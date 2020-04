Máme velkou šanci hrát v Římě ještě letos, tvrdí prezident italského tenisového svazu

Itálie je koronavirem jednou z nejpostiženějších zemí světa. K dnešnímu ránu země s 60milionovou populací evidovala 156.363 infikovaných, což je třetí nejvyšší počet na světě, denně přibývá okolo čtyř tisíc nových případů. V pořadí počtu obětí je Itálie s 19.899 mrtvými dokonce druhá.

Přesto Italové věří, že se brzy vrátí do normálního života, a to včetně sportovních utkání. Fotbalové zápasy by se podle nich mohly na scénu vrátit již na konci května, i tenis by si obyvatelé Apeninského poloostrova mohli užít ještě letos.

Prezident italského tenisového svazu totiž vidí velkou šanci, že by se květnový římský turnaj, který zaštiťuje podniky ATP Masters 1000 a WTA Premier 5, mohl odehrát na podzim.

"Pořád máme velkou šanci, že se v Římě letos hrát bude. Jsme ve spojení s ATP i WTA. Až bude koronavirus pod kontrolou, mohli bychom turnaj přesunout na podzim. Jako nejlepší termín se nám jeví září nebo říjen, tedy před či po French Open (nový termín French Open je 20. září až 4. října)."

Výhodu tenisu vidí v tom, že to není kontaktní sport. Pořadatelé Wimbledonu by ale dle svých slov měli ve svém areálu i bez diváků přes pět tisíc lidí. Důležité je také zmínit, že se jedná o mezinárodní sport a jednotlivé země mohou rušit svá opatření a otevírat své hranice postupně. "U tenisu je dobré, že se nejedná o kontaktní sport a hraje se obvykle venku."

Binaghi, jenž plní funkci šéfa svazu od roku 2001, znovu zmínil i variantu, že se bude hrát na jiném místě, případně i jiném povrchu a v hale. "Samozřejmě bychom rádi hráli v Římě, ale klidně můžeme místo změnit. Jsme schopni připravit i tvrdý povrch a halové podmínky. Tím pádem by se mohlo hrát klidně i v listopadu nebo prosinci. Nebylo by to poprvé, kdy se turnaj uskuteční jinde."

Pokud by přesun termínu opravdu vyšel, pak by se nejspíše turnaj odehrál v září či říjnu. Šéf ATP Andrea Gaudenzi totiž v nedávném rozhovoru naznačil, že by se antukové jaro mohlo odehrát po skončení US Open, které má vyvrcholit 13. září finálovým soubojem mužské dvouhry.