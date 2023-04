Mariaová hraje poprvé jako obhájkyně titulu. V Bogotě cestou do finále neztratila ani set

Tatjana Mariaová už dvakrát přerušila kariéru kvůli mateřství (2013 a 2020) a po každé pauze dokázala vyhrát turnaj WTA. Loni slavila svůj druhý triumf z pozice kvalifikantky v Bogotě, kde tento týden startuje poprvé v kariéře jako obhájkyně titulu.



A 35letá Němka, jež si loni ve Wimbledonu zahrála poprvé v semifinále grandslamu, bez problémů potvrzuje pozici nasazené dvojky. Ve čtyřech utkáních neztratila ještě ani set, v semifinále porazila 6-3 6-4 Britku Francescu Jonesovou.



Zápas byl za stavu 6-3 a 3-4 na tři hodiny přerušen kvůli dešti. Mariaová krátce po návratu na kurt čelila brejkbolu, ale servis udržela, získala i následné dvě hry a dohrávku rychle ukončila. V kolumbijské metropoli vyhrála už 11 zápasů v řadě.



Mariaová se do finále dostala potřetí v kariéře a dosud v něm neprohrála. První triumf slavila v roce 2018 na trávě na Mallorce.



O třetí titul si zkušená Němka zahraje s Peyton Stearnsovou. 21letá Američanka při své premiéře v semifinále turnaje WTA zdolala 3-6 6-2 6-2 čtvrtou nasazenou Kamillu Rachimovovou.

A chance to defend the title @Maria_Tatjana is through to her second Bogota final #CopaColsanitas pic.twitter.com/ISMHXeMUHt