Markéta to nervově zvládla excelentně. Zas až takové překvapení to úplně není, řekl Šavrda

Byl to perfektní obrat. Markéta Vondroušová (24) prohrávala v závěrečné sadě čtvrtfinále ve Wimbledonu s Američankou Jessicou Pegulaovou (29) už 1:4. Nakonec však získala pět her v řadě a v All England Clubu slavila postup do semifinále. "Nervově to zvládla úplně excelentně," zhodnotil pro Livesport Zprávy fantastický výkon sokolovské rodačky bývalý daviscupový kapitán Vladislav Šavrda (71).

Co říkáte na postup Markéty Vondroušové do semifinále Wimbledonu?

"Pro ní samozřejmě jde o obrovský úspěch, o to cennější, že je to v roce, kdy se vracela z nějakého 120. místa po půlroční pauze kvůli operaci zápěstí. Kromě toho, jak řekl i moderátor v pozápasovém rozhovoru, jí se ve Wimbledonu na trávě nikdy příliš nedařilo, měla tam maximálně dvě kola. Takže pro ní asi trochu překvapení, ale vlastně už i předešlá kola ukazovala, že tráva není to, co si myslela. Může na ní hrát, protože je šikovná, rychlá a výborně se pohybuje, takže zas až takové překvapení to úplně není."

Jessica Pegulaová vedla 6:2 a 4:1 a Markéta Vondroušová koncovku zápasu poměrně spektakulárně otočila. Jak jste obrat hodnotil?

"Viděl jsem to za stavu 3:1, kdy se přerušovalo s tím, že se zápas kvůli dešti přesune na zastřešený kurt. Říkali jsme si, že je to určitá šance na zvrat, protože v té chvíli to bylo obráceně. Pegula hrála výborně a Markéta zrovna neměla nejlepší chvíle zápasu. Takže, i když prohrála hned následující gem po zastřešení, tak bych řekl, že to znamenalo určitý obrat v zápase. Ale především obrat znamenalo to, že se nesmírně zvedla v závěru a nervově to zvládla úplně excelentně."

Marketa Vondrousova's reaction after reaching her maiden Wimbledon semifinal!



She was 1-4 down in the third set and performed a great comeback to secure her place in the last 4.



Ranked no. 105 in Indian Wells, she is now live no.23 and a top 15 in the Race.#Wimbledon pic.twitter.com/IkB9keq17w — Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 11, 2023

Svědčila o tom i poslední hra… Skvělé podání a tvrdé údery, pro které je Vondroušová známá. Tráva by ji herně měla sedět, přesto se jí na ní doposud nedařilo. Čím to podle vás je?

"Její minulost je finále Roland Garros na antuce, potom finále olympiády na tvrdém povrchu a historie Wimbledonu a turnajů kolem byla smutná a neúspěšná. Z toho důvodu se říkalo: Jede do Wimbledonu, formu má dobrou, ukázala to i na předešlém turnaji, ale pořád to není její povrch. Ale jak se ukázalo, tak je univerzální hráčkou. Je evidentní, že může hrát na všem, protože je výborná."

V semifinále ji čeká Svitolinová, která hraje po mateřské pauze skvěle. Jak jste ale viděl obě potenciální soupeřky?

"Se Svitolinou hrála, ale ne na trávě. S Igou hrála možná nějaký přátelský zápas v době covidu. Nemám pocit, že by někoho upřednostnila. Ale zdá se mi, že Iga na tomhle turnaji není úplně tou jasnou světovou jedničkou. Už na ní měla dva mečboly Benčič a dneska odvracela porážku znova v tiebreaku druhého setu. Obrací zápasy v poslední chvíli a nemyslím si, že je úplně v top formě. Každopádně, ať s tou nebo s tou, když si Markéta stačí odpočinout a když bude ve čtvrtek fit, ta má velkou šanci uspět."

Doplním, že se Šwiatekovou hrála ještě v Paříži 2020 a prohrála. Se Svitolinovou má bilanci 2:3.

"Vidíte, rok 2020 si nepamatuju. Že se Svitolinou hrály, jsem věděl, ale dokonce pětkrát… Říkám ale znovu, to je spíš otázka pro Markétu. Před chvílí na Štvanici jsem mluvil s její maminkou a říkala, že si myslí, že se jí se Svitolinou hraje líp. Já myslím, že má formu na to, aby hrála opravdu kvalitní semifinále s tou, nebo s onou."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.