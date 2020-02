Marseille: Medveděv po odchodu otočil duel se Sinnerem, Auger-Aliassime opět unikl z mečbolů

ATP MARSEILLE - Daniil Medveděv v hale Marseille nezačal nejlépe, dokázal se však dostat do tempa a přes italského mladíka Jannika Sinnera postoupil do čtvrtfinále. V něm je i Kanaďan Felix Auger-Aliassime, i když ve Francii musel i podruhé čelit mečbolům.

Minulý týden v Rotterdamu Daniil Medveděv nestačil v prvním kole na Vaska Pospisila a problémy ve svém úvodním vystoupení měl i dnes v Marseille. S osmnáctiletým Italem Jannikem Sinnerem hladce prohrál první set, ale vývoj otočil a zvítězil 1-6 6-1 6-2.

Největší favorit začal halový turnaj v Marseille mizerně a naštval svého kouče natolik, že ten z hlediště odešel. Až když Gilles Cervara opustil svůj box, ruský tenista zápas s Jannikem Sinnerem otočil a postoupil do čtvrtfinále.

Pátý hráč žebříčku Medveděv prohrál první set s osmnáctiletým Italem 1-6. V tu chvíli jeho trenérovi došla trpělivost. "Když jsem viděl Daniila s takovým přístupem, jak fňuká nad každým ztraceným bodem, otravovalo mě to," řekl Cervara francouzskému listu L'Équipe.

Proto se rozhodl pro nečekaný krok. "Řekl jsem si: 'Někdo musí zareagovat. Buď on, nebo já.' A byl jsem to já. Takové chování jsem nechtěl podporovat," popsal Medveděvův trenér. Věřil, že to bude pro jeho svěřence impulz.

"Někdy přijdou věci, které nejsou v souladu s jeho úrovní a věkem. Tajně jsem doufal, že ho to přiměje k reakci. Už jsem nechtěl čekat, tak jsem vstal a šel pryč," dodal Cervara.

"Začátek zápasu byl z mé strany špatný. Potřeboval jsem něco změnit, jinak bych byl rychle ze hry venku. Jsem rád, že jsem našel cestu a došel k cíli," komentoval pátý hráč světa Medveděv.

Pro trenérovo jednání měl po zápase pochopení. "K tomu mému chování na kurtu... Oukej. Měl pravdu," uvedl čtyřiadvacetiletý rodák z Moskvy. "Zároveň se mi vrátila pozitivní energie. Protože pak už jsem neřekl ani slovo," dodal.

Ve čtvrtfinále se Medveděv utká s domácím Gillesem Simonem, s nímž prohrál oba vzájemné zápasy. Francouzský tenista si ve druhém kole poradil 7-6 6-4 se Slovincem Aljažem Bedenem.

Felix Auger-Aliassime měl v Marseille už podruhé namále. Poté, co včera odvrátil dva mečboly proti Italu Stefanu Travagliovi, dnes přežil dokonce tři mečboly proti domácímu Pierru-Huguesi Herbertovi.

Devatenáctiletý Kanaďan v prvním setu soupeři nadělil kanára a v tie-breaku druhé sady měl mečbol, jenže ho nevyužil, další tři šanci neproměnil ve třetím dějství na returnu za stavů 5-4 a 6-5 a mohl litovat. V rozhodujícím tie-breaku musel likvidovat tři mečboly, ale poradil si s nimi a nakonec zvítězil 6-0 6-7(6) 7-6(9). Soupeři oplatil dva týdny starou porážku z Montpellier.







Ve čtvrtfinále se Auger-Aliassime utká s Egorem Gerasimovem (h2h 1-0). Sedmadvacetiletý Bělorus ve večerním utkání porazil 6-4 7-6 světovou desítku Belgičana Davida Goffina a zaznamenal premiérový skalp elitní desítky.

Denis Shapovalov přemohl 6-4 4-6 6-2 bývalou světovou trojku a dvojnásobného finalistu Marina Čiliče, přerušil sérii čtyř porážek a dočkal se prvního vítězství od poloviny ledna. Ve čtvrtfinále nasazenou čtyřku vyzve Alexander Bublik.