Martincová hráčku Top 10 opět neporazila, v Indian Wells podlehla Svitolinové

Tereza Martincová hrála v hlavní soutěži prestižního turnaje WTA 1000 v Indian Wells poprvé v kariéře a v úvodním kole potvrdila roli favoritky proti domácí Ashlyn Kruegerové. Ve druhém kole proti Elině Svitolinové ale nepřekvapila.



26letá Češka vstoupila do svého teprve třetí střetnutí s hráčkou elitní světové desítky nervózně a velmi rychle ztratila úvodní čtyři hry, v nichž získala jen čtyři fiftýny. Pak se už dokázala favoritce vyrovnat a držet krok.



Ve druhé sadě dvakrát smazala manko brejku a dokonce se dostala do vedení 5-4, ale nakonec po 68 minutách hry prohrála 2-6 5-7. Ukrajinka duel ukončila svým prvním sesem.



Martincová tak dál čeká na první vyhraný set proti hráčce Top 10. Letos v Miami prohrála s Kanaďankou Biancou Andreescuovou, předloni na US Open podlehla ve dvou tie-breacích krajance Karolíně Plíškové.



Martincovou, která je v nominaci na listopadový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové v Praze, nyní po dvou turnajích a pěti odehraných zápasech v Americe čeká návrat do Evropy a boj o posun do Top 50. Příští víkend by měla absolvovat kvalifikaci na halovém klání WTA 500 v Moskvě a následně se představit na novém turnaji WTA 250 v italském Courmayeuru.



Druhé kolo dnes z českých tenistek čeká ještě na Petru Kvitovou. Do svého posledního turnaje v sezoně vstoupí soubojem s Nizozemkou Arantxou Rusovou.



Další tři Češky Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková budou bojovat o postup do 3. kola až v sobotu.



Vítěznou premiéru na 'pátém grandslamu' v Indian Wells má za sebou 20letá Iga Šwiateková. Druhá nasazená Polka odstartovala snadnou výhrou 6-1 6-3 nad Chorvatkou Petrou Martičovou a může se chystat na duel s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 1-0).