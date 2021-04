Martincová je poprvé v elitní stovce, Hurkacz po triumfu v Miami pronikl do Top 20

Tereza Martincová si postupem do druhého kola v Miami zajistila premiéru v elitní stovce světového hodnocení. Ashleigh Bartyová si udržela všechny své body a post světové jedničky, když na Floridě úspěšně obhájila předloňský triumf. Překvapivý vítěz mužské části turnaje Hubert Hurkacz je poprvé v Top 20 žebříčku ATP.

Tereza Martincová nedávno na první z letošních akcí WTA 1000 v Dubaji postoupila z kvalifikace až do osmifinále a v Miami se jí povedlo z kvalifikace projít do druhého kola. Šestadvacetiletá Češka si tak zajistila premiérový posun do elitní stovky žebříčku WTA, nyní jí patří 98. místo.

Ashleigh Bartyové se v Miami podařilo udržet si post světové jedničky a také úspěšně obhájit předloňský triumf. Čtyřiadvacetiletá Australanka získala svůj druhý letošní a celkově desátý titul. Bianca Andreescuová si po více než roční pauze zahrála své první finále, kvůli zranění kotníku však musela vzdát a svou čtvrtou trofej nezískala. Dvacetiletá Kanaďanka si polepšila na šestou příčku.

Karolína Plíšková na Floridě neobhájila předloňské finále (letos vypadla již ve třetím kole) a propadla se ze šestého na deváté místo. Z elitní desítky vypadla Petra Kvitová, ale za týden se do ní může vrátit, jelikož v tomto týdnu startuje v Charlestonu a na desátou Kiki Bertensovou ztrácí jen 14 bodů.

Finalistky posledního turnaje

1. (1.) Bartyová (Austr.), Miami vítězka

6. (9.) Andreescuová (Kan.), Miami finalistka

Největší skoky v první stovce

↑ 47. (57.) Sevastovová (Lot.)

↑ 48. (58.) Sorribesová (Šp.)

↑ 85. (95.) Stojanovičová (Srb.)

↓ 116. (100.) Townsendová (USA)

Skok do první stovky

98. (105.) Martincová (ČR)

100. (102.) A. Bogdanová (Rum.)

Vypadnutí z první stovky

102. (96.) Tausonová (Dán.)

116. (100.) Townsendová (USA)

Žebříčky WTA k 5. dubnu 2021 • Dvouhra • 1. (1.) Bartyová (Austr.) 9186 2. (2.) Ósakaová (Jap.) 7985 3. (3.) Halepová (Rum.) 6965 4. (4.) Keninová (USA) 5915 5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5750 6. (9.) Andreescuová (Kan.) 5265 7. (8.) Sabalenková (Běl.) 5085 8. (7.) S. Williamsová (USA) 4850 9. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4660 10. (11.) Bertensová (Niz.) 4490 11. (10.) Kvitová (ČR) 4476 12. (12.) Bencicová (Švýc.) 4315 13. (13.) Muguruzaová (Šp.) 4120 14. (14.) Bradyová (USA) 3765 15. (15.) Azarenková (Běl.) 3625 16. (16.) Šwiateková (Pol.) 3615 17. (17.) Mertensová (Belg.) 3400 18. (18.) Kontaová (Brit.) 3236 19. (25.) Sakkariová (Řec.) 3020 20. (20.) Vondroušová (ČR) 2862 --- 22. (22.) Muchová (ČR) 2781 39. (39.) Krejčíková (ČR) 1716 44. (45.) Strýcová (ČR) 1640 56. (47.) Bouzková (ČR) 1514 68. (70.) Siniaková (ČR) 1175 76. (78.) Kr. Plíšková (ČR) 1030 98. (105.) Martincová (ČR) 852 Kompletní žebříček dvouhry • Race • 1. (1.) Ósakaová (Jap.) 2400 2. (2.) Muguruzaová (Šp.) 1925 3. (9.) Bartyová (Austr.) 1901 4. (3.) Bradyová (USA) 1497 5. (4.) Mertensová (Belg.) 1180 6. (8.) Sabalenková (Běl.) 1117 7. (10.) Pegulaová (USA) 1006 8. (5.) S. Williamsová (USA) 965 9. (11.) Šwiateková (Pol.) 935 10. (19.) Svitolinová (Ukr.) 931 11. (6.) Kasatkinová (Rus.) 931 12. (7.) Muchová (ČR) 910 13. (25.) Sakkariová (Řec.) 871 14. (12.) Krejčíková (ČR) 833 15. (64.) Andreescuová (Kan.) 830 16. (22.) Sorribesová (Šp.) 732 17. (13.) Kuděrmetovová (Rus.) 717 18. (16.) Kvitová (ČR) 716 19. (14.) Kontaveitová (Est.) 706 20. (15.) Teichmannová (Švýc.) 616 --- 22. (24.) Vondroušová (ČR) 606 30. (29.) Karolína Plíšková (ČR) 485 40. (37.) Bouzková (ČR) 365 44. (47.) Martincová (ČR) 323 Kompletní Race to Shenzhen • Čtyřhra • 1. (3.) Su-Wei Hsieh (Tchaj-wan) 9010 2. (4.) Strýcová (ČR) 8945 3. (5.) Babosová (Maď.) 8280 4. (1.) Sabalenková (Běl.) 8245 5. (4.) Mertensová (Belg.) 8120 6. (6.) Mladenovicová (Fr.) 8115 7. (7.) Krejčíková (ČR) 6665 8. (8.) Siniaková (ČR) 6640 9. (9.) Yi-Fan Xu (Čína) 6190 10. (10.) Dabrowská (Kan.) 5760 --- 22. (22.) Peschkeová (ČR) 3820 36. (35.) Hradecká (ČR) 2580 51. (50.) Kristýna Plíšková (ČR) 2065 70. (70.) Voráčová (ČR) 1455 88. (91.) Karolína Plíšková (ČR) 1121 Kompletní žebříček čtyřhry Kompletní Race to Shenzhen



Hubert Hurkacz v Miami využil absence Big 3, vyhrál i své třetí finále na turnajích ATP a stal se prvním polským šampionem turnajů Masters. Čtyřiadvacetiletý rodák z Vratislavi ve finále porazil teprve 19letého Jannika Sinnera, který rovněž hrál své třetí finále a přišel o svou neporazitelnost v soubojích o titul. Hurkacz díky triumfu vylétl o 21 pozic, je na 16. místě a poprvé v Top 20. Sinner si polepšil o osm příček na 23. místo, které je jeho novým maximem.

Světovému pořadí i nadále suverénně kraluje Novak Djokovič. Na druhého Daniila Medveděva, jenž v Miami v roli nasazené jedničky skončil již ve čtvrtfinále, má náskok skoro 2 000 bodů.

Nejlepším Čechem v žebříčku ATP je stále Jiří Veselý, patří mu 72. místo. O 23 příček na 223. pozici si polepšil Zdeněk Kolář, který se včera v Portugalsku dočkal premiérového triumfu na challengerech.

Finalisté posledního turnaje

7. (10.) Sabalenková (Běl.), Abú Zabí vítězka

36. (46.) Kuděrmetovová (Rus.), Abú Zabí finalistka

Největší skoky v první stovce

↑ 65. (87.) Korda (USA)

↓ 108. (91.) Anderson (JAR)

Skok do první stovky

91. (102.) Mager (It.)

97. (104.) Duckworth (Austr.)

Vypadnutí z první stovky

101. (100.) Novak (Rak.)

108. (91.) Anderson (JAR)