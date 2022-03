Martincová opět začala výhrou, v Indian Wells smetla Watsonovou

Pouze na úvodní akci sezony v Melbourne Tereza Martincová nepřešla přes první kolo. V Adelaide, na Australian Open, v Petrohradu, Dauhá a nyní i v Indian Wells už vstup do turnaje zvládla.



Do prestižního podniku WTA 1000 v kalifornské poušti vkročila suverénně. Z kvalifikace rozehranou Britku Heather Watsonovou smetla 6-2 6-1, když od stavu 2-2 v prvním setu získala devět gamů v řadě a rozhodla o rychlém vítězství.



Sedmadvacetiletou Češku, které patří ve světovém žebříčku 42. příčka, nyní čeká papírově mnohem těžší soupeřka. Vyzve světovou sedmičku Paulu Badosaovou, která loni v říjnu v Indian Wells slavila svůj nejcennější triumf. Nicméně Martincová na o tři roky mladší Španělku umí, ve třech vzájemných zápasech s ní neztratila ještě ani set, naposledy ji přehrála předloni v Ostravě.



Z českých tenistek dnes do soutěže vstoupí ještě Kateřina Siniaková, jež se s Rumunkou Irinou Beguovou utká o první letošní výhru v hlavní soutěži, a Marie Bouzková, kterou čeká souboj kvalifikantek proti Číňance Qiang Wang.



Další tři Češky jsou nasazené a začnou ve druhém kole. Karolína Plíšková se v pátek střetne s Dankou Koviničovou, Petra Kvitová a Markéta Vondroušová se dnes dozví jména soupeřek pro sobotní vstup do turnaje.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

čtvrteční výsledky (10. 03. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Martincová (ČR) - Watsonová (Brit.) 6-2 6-1 Putincevová (Kaz.) - Kruegerová (USA) 6-3 6-2