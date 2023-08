Martincová se na Livesport Prague Open pere s nervozitou: Snad to bude ve čtvrtfinále lepší

"Je to úplně něco jiného než na všech jiných turnajích. Ačkoliv jsem hrála na jedničce ve Wimbledonu, tak jsem takhle nervózní, jako teď když hraju na Spartě druhé kolo, nebyla," řekla pražská rodačka Martincová. "Někdo si může říct, že domácí prostředí může přidat, že je na to zvyklý. Pro mě je to ale něco jiného, když je to tady. Nebudu to však zahazovat, že se necítím. Budu se s tím snažit pracovat, abych se z toho dostala a vyhrála, ať to stojí co to stojí," doplnila

Osmadvacetiletá tenistka prohrála s Yuan první set za sedmatřicet minut a přišla o všechny čtyři servisy. Poté ale hru zlepšila. "Jestli dokážu říct, co se dělo v prvním setu? Dokážu. Nedělo se vůbec nic," líčila Martincová. "Nebyla jsem schopná začít hrát. Byla jsem hodně nervózní, protože turnaj doma je pro mě hodně speciální. Po prvním zápase jsem si myslela, že to ze mě spadne, ale nespadlo. Bohužel, jak to celkově bývá, když chce člověk moc, nemá nic. Chtěla jsem moc a byla jsem úplně kámen," podotkla 109. hráčka světa startující na volnou kartu.

Před začátkem druhého setu odešla Martincová z kurtu. V takový moment má recept na restart. "Opláchnu se ledovou vodou, abych se probrala. A nejradši bych si dala facku, prostě se probrat," řekla. "Člověk to musí ze sebe shodit, trochu se sebou mluvit a dostat to ze sebe. Celkově to ale bylo celý zápas. Není to tak, že bych přišla a začala hrát, že bych se cítila ve svém tenise. Povrch a podmínky tu nejsou úplně ideální. Je to spíše antukové, hůře se na tom hýbe, hodně se to zastavuje a skáče to strašně vysoko. Je to specifické, že se nám to těžko mlátí a výměny jsou dlouhé," popsala.

Nervák se šťastným koncem pro



Tereza Martincová dokázala zvrátit nepříznivý vývoj zápasu a po setech 1-6 6-2 a 6-2 postupuje do pátečního čtvrtfinále #LPO2023!



Ocenila podporu diváků, kteří ji ve složitých momentech drželi. Přestože ji vědomí domácího turnaje svazuje, ví, že chyba je v ní. "Když to srovnám s Ostravou, tak ta pro mě přeci jen není úplně doma. Já jsem doma v Praze a je to velký rozdíl. Nechci říkat, že by mě fanoušci svazovali. Svazuju se já sama. Je to můj problém," uvedla. "Naopak je to tak super, že jak se člověk vlastně cítí skvěle a chce, tak se může stát tohle. Snažím si samozřejmě říct, abych si to užila, ale když je člověk na kurtu a necítí se, tak se s tím něco dělá těžko," tvrdila Martincová.

Ve čtvrtfinále narazí na Japonku Nao Hibinovou a očekává opět těžký zápas. "Bude to podobné jako dnes. Není to žádná holka, která by to úplně hnala. Bude to chtít rozliftovávat, hrát dlouhé výměny a bude to skákat vysoko. Tohle byl podobný zápas," řekla Martincová.

Přesto věří, že s postupem z ní nervozita alespoň trochu spadne. "Doufám, že jo. Jak ale říkám, po prvním zápase jsem si myslela, že budu v pohodě a bylo to ještě horší. Snad to bude lepší, ale horší už to určitě nebude, protože jsem dneska byla fakt jako kámen. Poprvé jsem to vypustila i z pusy. Řekla jsem to týmu, že jsem strašně nervózní, a když to řeknu, tak už je to dost znát," dodala.